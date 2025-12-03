A kerepesi HÉV-megállóban vágta át a zaklató torkát az igazságosztó apa

Kerepes HÉV-megállója már sok esetben volt a bűnügyek állomása a közelmúltban. 2024 februárjában is drámai helyszínné változott a hírhedt megálló. A történet középpontjában egy fiatal lány, egy ittas társaság és egy felindulásból cselekvő apa áll, aki most emberölés kísérlete miatt állhat bíróság elé – írta a Bors.

Emberölés kísérlete miatt emeltek vádat a zaklatásnak kitett lány védelmére siető apa ellen

Fotó: Unsplash

A lány éppen hazafelé utazott Budapestről, amikor három erősen illuminált férfi közül az egyik úgy gondolta, hogy rokonszenvét fejezi ki. Ez azonban rendkívül ízléstelen és zaklatással párosuló módon valósult meg. A férfi ugyanis végigsimította a lány combját, miközben a száját is végignyalta. A lány felpattant és felháborodva – teljes joggal – rendőrrel fenyegette meg.

Az emberölés kísérlete tettlegességig fajult

A fiatal nő ezután felhívta a szüleit, hogy elmesélje, mi történt és segítséget kérjen. A szülők azonnal autóba is pattantak, és egyenesen a kerepesi megállóhoz indultak. Mire a lány és a három részeg férfi leszállt, az apa már felkészülve várta őket.

A lány rámutatott a zaklatójára, az apa pedig egy percig sem habozott, azonnal megpróbálta földre vinni a férfit, aki kibújt a szorításból. Ekkor az apa egy sniccert vett elő a zsebéből, és a zaklató férfi nyakán körülbelül 20 centiméter hosszan ejtett mély vágást.

A mentőket a lány édesanyja hívta. A sértett ugyan hetekig gyógyult, és a szakértők szerint csak a véletlenen múlt, hogy az eset nem vált befejezett emberöléssé.

A Pest Vármegyei Főügyészség most vádat emelt az apa ellen emberölés bűntettének kísérlete miatt, a zaklató férfi ellen pedig szeméremsértés és garázdaság vétsége miatt. A végső ítéletről majd a Budapest Környéki Törvényszék dönt majd.

A múltban a szentendrei HÉV vonalán is történt egy atrocitás, ahol drogosok estek egymásnak, ott is majdnem emberölés lett a történet vége.