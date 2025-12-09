Késsel és kutyával: családi viszályt akart megoldani egy férfi

Súlyos indulatok és egy régi családi viszály áll annak az összecsapásnak a hátterében, ami miatt egy férfinak emberölés kísérlete bűntettéért kell felelnie az Egri Törvényszéken. Az ügy tárgyalására december 10-én, szerdán kerül sor – írta a Heol.hu.

Emberölés kísérlete bűntette miatt kell felelnie egy férfinak

Fotó: Agria Tv Bt

„Fegyverei" alapján emberölésre készült

A vádirat szerint az évek óta fennálló családi ellenségeskedés vezetett ahhoz, hogy a vádlott késsel és szájkosár nélküli kutyájával találkozott a sértettel Gyöngyösön. A tettlegességig fajuló vita során a vádlott kést rántott és rászabadította a támadó ebet a sértettre, majd egyszer meg is szúrta a bal lábszárán.

A sértett 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ügyészség a támadást emberölés kísérlete bűntettének minősítette. A támadás jellege miatt a bíróság többéves letöltendő szabadságvesztést is kiszabhat, tekintettel arra, hogy az emberölésért alapesetben 5-15 év szabadságvesztés jár.

