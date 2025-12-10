Lángoló féltékenység: felgyújtotta terhes szeretőjét a hajdú-bihari férfi

A vádlott és a sértett Balmazújvároson éltek egymáshoz közel, és annak ellenére, hogy a nő házas volt, 2022 nyarán viszonyt kezdtek. A nő férje tudott a kapcsolatról és arra kérte feleségét, hogy szakítson a vádlottal. 2022. október 11-én délután a sértett felkereste a vádlottat annak házában, ahol a férfi arra kérlelte, hogy hagyja el a férjét. A nő azonban folyamatosan elutasította a közös jövő lehetőségét, ami miatt a vádlott dühös lett, és ez vezetett a különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérletéhez – írta a Haon.hu.

Kegyetlen emberölési kísérlet ügyében született ítélet

Fotó: Illusztráció / MW-archív

Az emberölési kísérlet részletei

Miután a sértett hazatért és elindult egy szomszédhoz, a vádlott észrevette. Odarohant hozzá, a torkánál megragadta, és berángatta a saját házába, miközben azzal fenyegetőzött, hogy felgyújtja, ha nem őt választja.

A feldühödött férfi ezután egy nagyméretű kést szegezett a nő nyakához, többször azzal fenyegetőzve, hogy megöli. Ezt követően bort öntött a nő fejére és ruhájára, majd egy 5 literes kannából motorbenzint locsolt az arcára, mellkasára és bal oldalára. Egy öngyújtóval azonnal meggyújtotta a ruhát a nő mellkasánál. A ruha lángra kapott, megégetve a sértett arcát, kezét és mellkasát.

A nő kiszaladt az udvarra, letépte magáról az égő ruhát, és a vizes hordóba tette a karját. A vádlott ekkor odadobott neki egy pólót, majd halálos fenyegetéssel arra kényszerítette, hogy hallgasson a történtekről. A sértett végül elmenekült, megtalálta a férjét, és beszámolt neki a támadásról, aki értesítette a hatóságokat. A támadás következtében a nő testfelszínének 25 százalékát érintő, I., II. és III. fokú égési sérüléseket szenvedett.

Megszületett az ítélet

A Debreceni Törvényszék különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérlete és felfegyverkezve elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntettében mondta ki bűnösnek a balmazújvárosi férfit.

A bíróság a vádlottat 11 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, 10 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától, és kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.