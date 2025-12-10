Lángoló féltékenység: felgyújtotta terhes szeretőjét a hajdú-bihari férfi

A vádlott és a sértett Balmazújvároson éltek egymáshoz közel, és annak ellenére, hogy a nő házas volt, 2022 nyarán viszonyt kezdtek. A nő férje tudott a kapcsolatról és arra kérte feleségét, hogy szakítson a vádlottal. 2022. október 11-én délután a sértett felkereste a vádlottat annak házában, ahol a férfi arra kérlelte, hogy hagyja el a férjét. A nő azonban folyamatosan elutasította a közös jövő lehetőségét, ami miatt a vádlott dühös lett, és ez vezetett a különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérletéhez – írta a Haon.hu.
Az emberölési kísérlet részletei
Miután a sértett hazatért és elindult egy szomszédhoz, a vádlott észrevette. Odarohant hozzá, a torkánál megragadta, és berángatta a saját házába, miközben azzal fenyegetőzött, hogy felgyújtja, ha nem őt választja.
A feldühödött férfi ezután egy nagyméretű kést szegezett a nő nyakához, többször azzal fenyegetőzve, hogy megöli. Ezt követően bort öntött a nő fejére és ruhájára, majd egy 5 literes kannából motorbenzint locsolt az arcára, mellkasára és bal oldalára. Egy öngyújtóval azonnal meggyújtotta a ruhát a nő mellkasánál. A ruha lángra kapott, megégetve a sértett arcát, kezét és mellkasát.
A nő kiszaladt az udvarra, letépte magáról az égő ruhát, és a vizes hordóba tette a karját. A vádlott ekkor odadobott neki egy pólót, majd halálos fenyegetéssel arra kényszerítette, hogy hallgasson a történtekről. A sértett végül elmenekült, megtalálta a férjét, és beszámolt neki a támadásról, aki értesítette a hatóságokat. A támadás következtében a nő testfelszínének 25 százalékát érintő, I., II. és III. fokú égési sérüléseket szenvedett.
Megszületett az ítélet
A Debreceni Törvényszék különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérlete és felfegyverkezve elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntettében mondta ki bűnösnek a balmazújvárosi férfit.
A bíróság a vádlottat 11 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, 10 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától, és kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.
Súlyosbító körülmények voltak:
- A sértett a bűncselekmény idején terhes, oltalmazásra szoruló nő volt.
- A sérülések maradandó fogyatékossággal gyógyultak.
- A vádlott büntetett előélete és ittas állapota.
Enyhítő körülmény volt, hogy a cselekmény kísérleti szakban maradt, valamint korábban a vádlott ágyhoz kötött testvérét gondozta. A döntés nem jogerős.
