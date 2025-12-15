Emberölési kísérlet a Szegedi Tudományegyetem Pszichiátriai Klinikáján

Hírlevél
Rendkívüli

Az elkövető többször megütötte, majd fojtogatta betegtársát a szegedi pszichiátrián. A rendőrség végül emberölés kísérlete miatt indított eljárást az ügyben.
A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség indítványozta annak a páciensnek a letartóztatását, aki fojtogatással próbálta megölni betegtársát a Szegedi Tudományegyetem Pszichiátriai Klinikáján. Az eljárást emberölés kísérletének megalapozott gyanúja miatt kezdeményezték – írta a Délmagyar.hu.

Emberölési kísérlet miatt indítottak eljárást (Illusztráció)
Fotó: Shutterstock 

Emberölési kísérlet a klinikán

A megalapozott gyanú szerint az elkövetőt 2025. december 11-én egy szegedi kórházban ápolták, amikor minden előzetes konfliktus nélkül megtámadott egy másik pácienst. A férfi az ágyban fekvő sértettet többször megütötte, majd fojtogatni kezdte, aminek következtében a betegtárs súlyos sérüléseket szenvedett.

Az emberölés kísérlete miatt indult eljárásban az ügyészség a többszörösen büntetett gyanúsított letartóztatását kérte. Indoklásuk szerint fennáll a szökés és elrejtőzés veszélye, nagy a bűnismétlés kockázata, valamint a gyanúsított megpróbálhatja meghiúsítani az eljárást.

A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája elfogadta az ügyészi indítványt, és a gyanúsított letartóztatását egy hónapra elrendelte.

 

