Hamarosan szabadulhat a zuglói emberrabló

A Fürge becenévre hallgató férfi, aki több társával együtt vett részt a zuglói emberrablás ügyében, első fokon még 8 év fegyházbüntetést kapott. Azonban a Fővárosi Ítélőtábla másodfokon csökkentette a vádlott büntetését – írta a Borsonline.hu.

Lábbilincsben ülték végig a tárgyalást az emberrablás vádlottjai

Fotó: Gáll Regina

Zuglói emberrablás

A támadás hátterében egy lopott Ford Mustang állt: a bűnbanda úgy gondolta, a Zuglóban elrabolt H. Dominik (az alvilágban N. Zoltánként ismert) lopta el tőlük a nagy értékű autót. Ezért 2020-ban elrabolták, megverték és váltságdíjat követeltek érte.

Az eset pikantériája, hogy a sértettet, H. Dominikot is letartóztatták korábbi bűncselekményei miatt. Ő a börtönben megpróbálta visszavonni a támadók elleni vallomását pénzért cserébe, amiért vesztegetés miatt indult ellene eljárás. Ezt az eljárást azonban már nem tudták lefolytatni, mivel H. Dominik időközben meghalt a börtönben.

A december 3-i tárgyaláson több vádlott is sírva fakadt az utolsó szó jogán. Fürge a Borsnak azt állította, ártatlanul keveredett az ügybe: ő csak abban a műhelyben dolgozott, ahova a sértettet hurcolták. Azt is hozzátette, hogy bár ellátta a sérüléseit, mentőt nem hívott, mert H. Dominik motorbalesetre hivatkozva kérte ezt, és azt mondta, ő szerezte a sérüléseket.

