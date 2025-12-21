Egy erdész miatt nem robban ki egy újabb Kaszás Nikolett-ügy Jánoshalmán

Veszélyes versenyfutás kezdődött az idővel Jánoshalmánál, miután egy 17 éves diák december 16-án reggel nem érkezett meg az iskolába. A kamasz leszállt a buszról, aztán egy drámai búcsúüzenetben tudatta családjával, hogy gyógyszereket vett be és alkoholt ivott rájuk, majd a sűrű erdő felé vette az irányt. A hatóságok és az önkéntesek azonnal keresni kezdték a Kiserdei Erdészkerület területén. Egy erdész a fiatal öngyilkos-jelölt fotói alapján pontosan megmondta, hol bújt el a diák. Ezzel lehetővé tette, hogy még a végzetes tragédia előtt megérkezhessen hozzá a segítség – írta a Blikk.hu.

A helyi erdész tűpontos helyismeretének hála még időben rátaláltak a fiatalra

Fotó: Knap Zoltán

Digitális nyomok és az erdész rutinja

A kiskunsági vadonban minden perc aranyat ért. Senki sem tudta ugyanis, mennyi gyógyszert és alkoholt fogyasztott a kétségbeesett fiatal, mielőtt az erdő sűrűjébe menekült. Varga Sándor helyi vadász kritikusnak látta a helyzetet. A keresőcsapat egyetlen reményét azok a homályos fotók és videófelvételek jelentették, amelyeket a fiú küldött búcsúzóul az ismerőseinek.

A kutatócsapatot Kósa Attila kerületvezető erdész vezette nyomra

Fotó: KEFAG Zrt.

A sorsdöntő áttörést Kósa Attila, a KEFAG Zrt. kerületvezető erdésze hozta meg, aki a rendőrök mellett alaposan elemezte a vizuális nyomokat.

Kivételes helyismeretének köszönhetően néhány perc után magabiztosan mutatott rá az erdő azon szegletére, ahol a felvételek készülhettek.

Makra Zsuzsanna, az erdészet sajtóreferense kiemelte: Kósa gyors helyzetfelismerése nélkül egy hatalmas területet kellett volna átfésülniük, ami értékes órákba kerülhetett volna. Ő tényleg elmondhatja magáról, hogy úgy ismeri azt az erdőt, mint a tenyerét.

Az erdész pontos útmutatása alapján a kutatóegység alig tíz perc alatt rátaláltak az akkor már öntudatlan állapotban lévő diákra.

A szakszerű orvosi ellátásnak köszönhetően stabilizálódott az állapota, és egyetlen éjszakányi kórházi megfigyelés után épségben térhetett haza családjához, akik hálájukat fejezték ki az életmentő szakembernek.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!