Erőszak a pedagógussal szemben, bíróság elé kerül az egri diák

Megdöbbentő jelenetek játszódtak le egy egri gyógypedagógiai intézmény folyosóján 2024 őszén. Egy diák és tanárnője közötti szóváltás ugyanis rövid időn belül fizikai erőszakba torkollott, amelynek csak a jelenlévők gyors közbelépése vetett véget – írta a Heol.hu.

A pedagógus ellen elkövetett erőszak komoly következményeket von maga után

Fotó: Unsplash

Az eset akkor kezdődött, amikor a fiú az iskola folyosóján tartózkodott és viselkedése miatt a pedagógus figyelmeztette őt. A diák erre indulatosan reagált és hangosan szidalmazni kezdte a tanárnőt, majd ököllel mellkason ütötte és meg is rúgta.

Az erőszak nem férhet meg egy oktatási intézményben

A kialakult helyzetet az iskola dolgozói és diákjai állították meg, akik lefogták az agresszív fiatalt, mielőtt a erőszak tovább súlyosbodhatott volna. A bántalmazott pedagógus, aki gyógytestnevelőként dolgozik az intézményben, nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Az ügy nem maradt következmények nélkül. Az Egri Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat a diákkal szemben. A vádhatóság próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott, pártfogó felügyelet elrendelése mellett.

