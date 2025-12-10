Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Döbbenetes fordulat! Zelenszkij bejelentése sokkolta a világot

Ezt látnia kell!

Már látni, fehér lesz-e a karácsonyunk

baleset

Drámai hír érkezett a Balatonalmádiban falnak csapódott autó sofőrjéről

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A hatóságok megerősítették, hogy mi történt a gépkocsi vezetőjével. Az autó kedden délben nagy erővel falnak csapódott egy kereszteződésben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetnekicsapódottBalatonalmádibanéletét vesztettefalsofőr

Baleset történt kedden délben Balatonalmádiban, a Deák Ferenc és a Tüzér utca kereszteződésében. Egy személyautó falnak csapódott, a sofőrt a tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki a járműből, majd átadták a mentőknek. Mostanra kiderült, hogy a baleset tragikus fordulatot vett: bár a helyszínre érkező egységek mindent megtettek, a roncsok közé szorult autóvezető mégis életét vesztette – tudta meg a Veol.hu.

Balatonalmádiban és Diósgyőrben is falnak csapódott egy autó
Balatonalmádiban és Diósgyőrben is falnak csapódott egy autó 
Fotó: BOON/Mogyorósi Zsolt Pipó

Diósgyőrben is falnak csapódott egy autó

Az Origo is megírta, hogy szombat reggel döbbenetes közlekedési baleset történt Diósgyőrben. Egy 30 év körüli, feltételezhetően részeg férfi autójával egy háznak ütközött és átütötte az épület falát.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!