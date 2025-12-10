Drámai hír érkezett a Balatonalmádiban falnak csapódott autó sofőrjéről

Baleset történt kedden délben Balatonalmádiban, a Deák Ferenc és a Tüzér utca kereszteződésében. Egy személyautó falnak csapódott, a sofőrt a tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki a járműből, majd átadták a mentőknek. Mostanra kiderült, hogy a baleset tragikus fordulatot vett: bár a helyszínre érkező egységek mindent megtettek, a roncsok közé szorult autóvezető mégis életét vesztette – tudta meg a Veol.hu.

Balatonalmádiban és Diósgyőrben is falnak csapódott egy autó

Fotó: BOON/Mogyorósi Zsolt Pipó

Diósgyőrben is falnak csapódott egy autó

Az Origo is megírta, hogy szombat reggel döbbenetes közlekedési baleset történt Diósgyőrben. Egy 30 év körüli, feltételezhetően részeg férfi autójával egy háznak ütközött és átütötte az épület falát.