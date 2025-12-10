Fegyvert rántott a türelmetlen sofőr Nagykanizsán, egy lövés is eldördült

Nagykanizsa egyik forgalmas útján majdnem tragédiába torkollott egy közlekedési vita: a két sofőr először csak egymással üvöltözött, aztán az egyikük fegyvert is rántott. A történtekről a Zala Vármegyei Főügyészség adott ki részletes tájékoztatást – írja a Zaol.hu.

Fegyver is előkerült a nagykanizsai közúti vita során

Fotó: Zala Vármegyei Főügyészség

Fegyver dördült a vita során

A hivatal közlése szerint egy 35 éves helyi férfi 2025. június 27-én este hajtott végig a Csengery úton, Miklósfa irányába. Amikor utolért egy előtte komótosan haladó autót, látványosan elveszítette a türelmét. A helyettes sajtószóvivő, dr. Németh Eszter elmondta: a vádlott már attól felforrt, hogy szerinte indokolatlanul lassítják, ezért balról mellé sorolt és a lehúzott ablakon át kiabálni kezdett a másik sofőrrel.

A két autó között rövid, de egyre agresszívebb szóváltás alakult ki, aztán a helyzet átbillent a józan ész határain. A férfi előkapott egy gáz-riasztó fegyvert, és a saját ablakán keresztül rácélzott a másik jármű vezetőjére. Egy lövést is leadott, majd elhajtott a helyszínről.

A véletlennek köszönhető, hogy senki nem sérült meg, de ez nem menti fel a férfit: a Zalaegerszegi Járási Ügyészség garázdaság bűntette miatt vádat emelt ellene.

