Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tömegbe hajtott egy autó a karácsonyi vásáron Franciaországban – gyerekek is megsérültek

Látta már?

Limitált, piros, aláírt – Orbán Viktor elképesztő dologgal állt elő

pisztoly

A vételárat kérték az idős férfitól, ő inkább pisztolyt rántott

2025. december 04. 16:23
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Érdekes fordulattal ért véget egy online vásárlás Kalocsán. A vevő ugyanis fegyvert rántott, amikor fizetni kellett volna. A rendőrség nem sokáig tétlenkedett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
pisztolyvételáracentrifugaadásvételrendőrség

Szerdán érkezett a bejelentés a rendőrséghez, hogy egy háztartási gépeket forgalmazó üzlet vezetőjét fegyverrel fenyegette meg egy vevő Kalocsán. A 70 éves vásárló a centrifuga vételárát a kiszállításkor nem rendezte, mert a futár elfelejtette elkérni a férfitől az összeget. A félreértés tisztázása érdekében az üzlet vezetője elment a vásárlóhoz, akit nem ért váratlanul a látogatás – írta a Baon.hu.

pisztoly, fegyver, célzás, illusztráció,
Fegyverrel várta az eladót a férfi, aki állítása szerint nem akart kétszer fizetni egy centrifugáért
Fotó: Shutterstock/AVAKAphoto

Fegyvert lóbált a vevő

Az eladó megállt a ház előtt autójával, majd észrevette, hogy a férfi egy fegyvernek látszó tárgyat tart a kezében. Az eladó közölte, hogy a vételárért érkezett, a vevő pedig a pisztolyt lóbálva azt állította, már kifizette a terméket és felszólította az üzletvezetőt, hogy távozzon. Az eladó elhajtott, majd értesítette a rendőrséget.

A hatóság több egységgel vonult a helyszínre, ahol hamar kiderült, hogy csak egy játékpisztoly volt a férfinél. A 70 éves elkövetőt önbíráskodás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A rendőröknek mindössze annyit mondott: nem akarta kétszer kifizetni a centrifugát. 

A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy jogi vagy anyagi természetű viták rendezése során minden esetben a törvényes eljárásokat kell követni. A fenyegető, megtévesztő vagy erőszakos magatartás büntetőeljárást vonhat maga után.

Októberben egy 45 éves férfi hadonászott fegyverrel egy budapesti plázában. A rendőrök hamar a helyszínre érkeztek. Az eset részletei az Origo.hu korábbi cikkében.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!