A vételárat kérték az idős férfitól, ő inkább pisztolyt rántott

Szerdán érkezett a bejelentés a rendőrséghez, hogy egy háztartási gépeket forgalmazó üzlet vezetőjét fegyverrel fenyegette meg egy vevő Kalocsán. A 70 éves vásárló a centrifuga vételárát a kiszállításkor nem rendezte, mert a futár elfelejtette elkérni a férfitől az összeget. A félreértés tisztázása érdekében az üzlet vezetője elment a vásárlóhoz, akit nem ért váratlanul a látogatás – írta a Baon.hu.

Fegyverrel várta az eladót a férfi, aki állítása szerint nem akart kétszer fizetni egy centrifugáért

Fotó: Shutterstock/AVAKAphoto

Fegyvert lóbált a vevő

Az eladó megállt a ház előtt autójával, majd észrevette, hogy a férfi egy fegyvernek látszó tárgyat tart a kezében. Az eladó közölte, hogy a vételárért érkezett, a vevő pedig a pisztolyt lóbálva azt állította, már kifizette a terméket és felszólította az üzletvezetőt, hogy távozzon. Az eladó elhajtott, majd értesítette a rendőrséget.

A hatóság több egységgel vonult a helyszínre, ahol hamar kiderült, hogy csak egy játékpisztoly volt a férfinél. A 70 éves elkövetőt önbíráskodás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A rendőröknek mindössze annyit mondott: nem akarta kétszer kifizetni a centrifugát.

A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy jogi vagy anyagi természetű viták rendezése során minden esetben a törvényes eljárásokat kell követni. A fenyegető, megtévesztő vagy erőszakos magatartás büntetőeljárást vonhat maga után.

