Karácsony előtt bekopogott hozzájuk a TEK, a börtönben ehetik a halászlét – videó

Az Egri és a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói december 20-án délután összehangolt akciót hajtottak végre Tarnaleleszen és Bükkszenterzsébeten. A rendőrségi tájékoztatás szerint a rajtaütést alapos felderítő munka előzte meg, miután olyan értesülések jutottak a hatóságok birtokába, hogy a gyanúsítottak illegálisan tartott fegyvereket rejtegetnek otthonukban – írta a Heol.hu.

Illegális fegyvertartókra csapott le a TEK

Fotó: Police.hu

Fegyverhalmozókra csapott le a TEK

Az egri detektívek kérésére a Terrorelhárítási Központ kommandósai ütöttek rajta azon a 43 és 73 éves férfin, akiknél a házkutatás során jelentős mennyiségű, illegálisan birtokolt lőszert és engedélyköteles eszközt foglaltak le. A bűnügyi helyszínelők több olyan lőfegyvert is találtak az ingatlanokban, amelyek tartásához a gyanúsítottak semmilyen hivatalos papírral nem rendelkeztek.

A hatóságok mindkét elkövetőt őrizetbe vették, majd a kihallgatásokat követően a bíróság december 23-án jóváhagyta letartóztatási kérelmüket. Az eljárás lőfegyverrel vagy lőszerrel való visszaélés bűntette miatt folytatódik, így a két férfi az ünnepeket már biztosan a fogdában tölti a jogtalanul tartott fegyverek miatt.

Míg Heves vármegyében illegális fegyverarzenált számoltak fel a hatóságok, addig Nyírlugos környékén egy még drámaibb incidens rázta meg a helyi közösséget: egy rajtakapott orvvadász nem riadt vissza attól sem, hogy üldözőire emelje a fegyverét. Az eset rámutat arra a gátlástalanságra, amellyel az orvvvadászok akár az emberi életet is kockára teszik a felelősségre vonás elkerülése érdekében.