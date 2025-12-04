Ellopták a kilőtt vadat, mindezt illegális fegyverrel

Orvvadászat, lopás és lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés gyanúja miatt indított eljárást a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság egy tapolcai testvérpárral szemben. A két férfit december 3-án hajnalban, a Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egységének bevonásával, összehangolt akcióban fogták el Tapolcán és egy közeli településen – írta a Police.hu.

Illegálisan tartott fegyverekkel és más nevére kiállított vadászigazolvánnyal jártak lőni

Fotó: Police.hu

Tiltott lőfegyverrel ejtették el a vadakat

Az 53 éves gyanúsított augusztus közepe óta több vadásztársaság területén is engedély nélkül vadászott, ehhez ráadásul egy hozzátartozója vadászigazolványát használta. Információk szerint a vadak elejtéséhez tiltott vadászati eszközöket alkalmazott.

Az elejtett állatokat ellopta, a húsukat vélhetően értékesítette, amivel több millió forintos kárt okozott. A nyomozók az egyik autó csomagtartójában megtalálták az utoljára elejtett, azonosító nélküli szarvast.

A tapolcai elkövető többször is átadta lőfegyverét a 46 éves, engedélyekkel szintén nem rendelkező testvérének, akit szintén orvvadászat miatt fogtak el. Mindkét férfit kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat.

