Egy férfi július 10-én kétféle drogot is használt, aztán engedély nélkül elvitte édesapja autóját. A bódult állapotban vezető sofőr két barátjával együtt hajtott Pest vármegyéből Budapestre. A VI. kerületi Teréz körúton a rendőrök megállították, de látszólagos együttműködés után hirtelen gázt adott és menekülni kezdett. Felkavaró jelenetek miatt állhat bíró elé drogos ámokfutó.

Felkavaró felvételen a brutális Blaha Lujza téri baleset - videó, forrás: Police.hu

A drogos sofőr a Nyugati tér felé száguldott padlógázzal, ahol a piros jelzés ellenére megfordult, és a Blaha Lujza tér irányába hajtott tovább. Az üldözés során átlagosan 111 kilométer per órás sebességgel haladt, és sorra hajtott át a piros lámpákon, végül az Erzsébet körút Király utca és Dohány utca közötti szakaszán felhajtott a gömbsorral védett villamospályára. Ekkorra már két rendőrautó is a nyomában volt. Az ámokfutás egy órási becsapódással ért véget.

Felkavaró pillanatokat rögzítettek a térfigyelők

A drogos férfi kocsija egy taxinak ütközött, amiben utas is ült.

A baleset után a kábítószeres sofőr és utasai kiszálltak az autóból, majd anélkül, hogy ellenőrizték volna a taxiban ülők állapotát, segítségnyújtás nélkül elmenekültek a helyszínről. A taxit vezető férfi könnyű, utasa viszont súlyos sérüléseket szenvedett – közölte a Fővárosi Főügyészség, amely hozzátette:

a rendőrök perceken belül elfogták a balesetet okozó férfit és társait.

Az ügyészség a vádiratban kimondja, a sofőr kábítószer hatása alatt, engedély nélkül vitte el édesapja autóját, majd veszélyes ámokfutásba kezdett Budapest egyik legforgalmasabb útvonalán. A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség ezért több súlyos bűncselekmény – köztük jármű önkényes elvétele és súlyos testi sértést okozó közúti veszélyeztetés – miatt emelt vádat ellene. Két utasát sem kíméli a vád: ellenük két-két rendbeli segítségnyújtás elmulasztása miatt indult eljárás.

Mindhárman büntetett előéletűek, vagyis mondjuk ki: bűnözők.

Az ügyészség letöltendő börtönbüntetést kért rájuk, és emellett azt is indítványozta, hogy korábban felfüggesztett szabadságvesztésüket is hajtsák végre.

A bódult sofőr esetében ezen felül a járművezetéstől való végleges eltiltást is kezdeményezték.

Mindhármukat letartóztatták - írta meg a Tények.hu.