Felrobbant az idősek otthona, a túlélők szerint csoda, hogy ilyen kevesen haltak meg

Két halálos áldozat és húsz sérült – ez a mérlege annak az óriási gázrobbanásnak, amely kedden megrázta pennsylvániai Bristolt. A hatóságok azonnal vizsgálatot indítottak, hogy kiderüljön, mi okozhatta a tragédiát – számolt be róla az NBC amerikai hírcsatorna helyi portálja.

Felrobbant egy idősotthon a pennsylvaniai Bristolban, a tűzoltók hamar a helyszínre értek

Fotó: Facebook.com/Penndel Volunteer Fire Company #1, Station 8

Felrobbant az idősotthon

A detonáció december 23-án, kedden délután két órakor történt helyi idő szerint. Az épületben épp a helyi közművek (PECO) munkatársai dolgoztak, aki amiatt érkeztek a helyszínre, hogy többen gázszagot éreztek. Az első robbanás után fél perccel egy újabb detonáció rázta meg a környéket, amely miatt az idősotthon egyik épületrésze teljesen összedőlt, maga alá temetve az ápoltakat és az ott dolgozókat.

A helyszínre több szomszédos megyéből is odasiettek a tűzoltók. A kezdeti órákban több embert eltűntként tartottak nyilván, ám mindenkit sikerült megtalálni.

Egy helyi szemtanú szerint csoda, hogy csak ketten haltak meg a robbanásokban. A húsz sérültet kórházba szállították.

Az egyik halálos áldozat az 52 éves Muthoni Nduthu, az otthon egyik dolgozója volt. A hírek szerint a másik halálos áldozat szintén egy nő volt. A hatósági vizsgálat több problémára is fényt derített, ezekről egyelőre nem közöltek részleteket.

Az otthonban 151 bentlakó tartózkodott a robbanás idején, a legidősebb ápolt 95 éves.