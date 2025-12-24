Valami felrobbant, többen meghaltak a nyugdíjasotthonban

A hatóságok tájékoztatása szerint kedden, a kora délutáni órákban riasztották a mentőket az amerikai Bristolban lévő Silver Lake Idősek Otthonához, ahol gázszagra panaszkodtak. Amikor az első egységek a helyszínre érkeztek, az épület felrobbant, nem sokkal utána hatalmas lángok csaptak a magasba – írta meg a Blikk a BBC információira hivatkozva. Két ember meghalt, többen megsebesültek.

Felrobbant valami a bristoli idősek otthonában karácsony előtt (illusztráció) Fotó: Harun Tan / Pexels.com

A mentési munkálatok során a tűzoltók és rendőrök több útvonalon – ablakokon, lépcsőházakon és lifteken át – segítették ki a bent rekedt lakókat, akiket biztonságos területre kísértek. Kevin Dippolito tűzoltóparancsnok elmondta: a beavatkozók gyors és összehangolt munkájának köszönhetően számos embert sikerült időben kimenteni.

Volt egy rendőr, aki szó szerint két embert kapott a vállára, és velük együtt az egészségügyi személyzet felé rohant”

– tette hozzá.

Dippolito elmondása szerint több ember az összeomlott épület alagsorában rekedt, de őket is sikerült élve kimenteni. A mentőcsapatok átvizsgálják az épületet, hogy felkutassák az esetlegesen bent rekedt embereket.

Még mindig mentési üzemmódban vagyunk. Még nem tértünk át a helyreállítási szakaszra”

– hangsúlyozta.

Nem tudják még, mi az, ami felrobbant

Josh Shapiro kormányzó méltatta a hatóságok gyors reagálását, és kiemelte, hogy a nyugdíjasotthon közelében élők rendkívüli összefogásról tettek tanúbizonyságot.

Lakók jöttek ki a házaikból, hogy felajánlják a segítségüket”

– mondta.

Ez a pennsylvaniai út: szomszédok segítik egymást a baj idején.”

– közölte a kormányzó, hozzátéve: egyelőre nem lehet pontosan megmondani, hányan sérültek meg és azt sem, mi okozta a robbanást. Az okokat még vizsgálják. Emellett öt idős embert eltűntként tartanak nyilván.

Kispesten sem felhőtlen a karácsony mindenkinek

Egy hete nyoma veszett a kispesti gondnoknak, aki nemrég még a megszokott munkáját végezte. Király László Batthyány utcai otthona elől tűnt el, azóta sem családja, sem a hatóságok nem tudnak róla semmit. Részletekért kattintson ide!