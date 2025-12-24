Valami felrobbant, többen meghaltak a nyugdíjasotthonban

Hírlevél
felrobbant

Legalább két halálos áldozata és több sérültje van annak, ami egy pennsylvaniai idősotthonban történt. Az épület egy része összeomlott, amikor felrobbant valami, több idős embert nem találnak, őket eltűntként keresik.
A hatóságok tájékoztatása szerint kedden, a kora délutáni órákban riasztották a mentőket az amerikai Bristolban lévő Silver Lake Idősek Otthonához, ahol gázszagra panaszkodtak. Amikor az első egységek a helyszínre érkeztek, az épület felrobbant, nem sokkal utána hatalmas lángok csaptak a magasba – írta meg a Blikk a BBC információira hivatkozva. Két ember meghalt, többen megsebesültek.

A mentési munkálatok során a tűzoltók és rendőrök több útvonalon – ablakokon, lépcsőházakon és lifteken át – segítették ki a bent rekedt lakókat, akiket biztonságos területre kísértek. Kevin Dippolito tűzoltóparancsnok elmondta: a beavatkozók gyors és összehangolt munkájának köszönhetően számos embert sikerült időben kimenteni. 

Volt egy rendőr, aki szó szerint két embert kapott a vállára, és velük együtt az egészségügyi személyzet felé rohant” 

– tette hozzá.

Dippolito elmondása szerint több ember az összeomlott épület alagsorában rekedt, de őket is sikerült élve kimenteni. A mentőcsapatok átvizsgálják az épületet, hogy felkutassák az esetlegesen bent rekedt embereket. 

Még mindig mentési üzemmódban vagyunk. Még nem tértünk át a helyreállítási szakaszra” 

– hangsúlyozta.

Nem tudják még, mi az, ami felrobbant 

Josh Shapiro kormányzó méltatta a hatóságok gyors reagálását, és kiemelte, hogy a nyugdíjasotthon közelében élők rendkívüli összefogásról tettek tanúbizonyságot.

Lakók jöttek ki a házaikból, hogy felajánlják a segítségüket”

– mondta.

Ez a pennsylvaniai út: szomszédok segítik egymást a baj idején.”

– közölte a kormányzó, hozzátéve: egyelőre nem lehet pontosan megmondani, hányan sérültek meg és azt sem, mi okozta a robbanást. Az okokat még vizsgálják. Emellett öt idős embert eltűntként tartanak nyilván.

Kispesten sem felhőtlen a karácsony mindenkinek

