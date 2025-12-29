Részegen okozott súlyos balesetet Fenyő Iván

Az elmúlt években Fenyő Iván egyre inkább háttérbe szorította a klasszikus celebvilágot, és figyelmét a belső munkára, az önismeretre, valamint a szellemi kérdésekre helyezte. A színész ritkán nyilatkozik ezekről a témákról, most viszont kivételt tett. A Neshama TV podcast legújabb adásában szokatlan őszinteséggel beszélt arról az időszakról, amikor a hirtelen jött ismertség és a feldolgozatlan traumák csaknem teljesen maguk alá temették, és kisodorták az életéből – vette észre a Ripost.

Fenyő Iván Fotó: Szabó Gabriel, Origo

Híres lettem, és én személyiségileg teljesen eldőltem egy rossz irányba. Nem voltam erős és stabil, ráadásul tele voltam traumákkal. Jellemző volt rám akkoriban az őrjöngés, az ivás, a csajozás, minden egyszerre. Mindenféle voltam, és egyszer csak ennek véget vetett egy baleset. Millió dolog előzte ezt meg. Jelek, felszólítások, amiknek a tizedét is észre kellett volna vennem. Az élet végül úgy volt vele, hogyha ez nem elég, akkor küld egy nagyobbat"

– idézte fel a színész, aki számára a balesete sokkoló felismerést jelentett.

2008. április 19-én hajnalban Fenyő Iván a Hungária körúton haladt Saabjával, amikor a piros jelzés ellenére behajtott a kereszteződésbe, és összeütközött a Hős utcából érkező kisebb teherautóval. Az ütközés következtében a vétlen jármű keresztbe fordult az úttesten, sofőrje pedig súlyosan megsérült:

eltört a kulcscsontja, agyrázkódást szenvedett és a válla is megsérült.

A bíróság első fokon 105 ezer forintos pénzbírságot szabott ki a színészre, emellett egy évre eltiltotta a járművezetéstől. Fenyőnek a perköltségeket is meg kellett térítenie, ami további mintegy 120 ezer forintos kiadást jelent.

Az ütközés után a színész kocsija, egy Saab a villamossínekre sodródott. Fenyő Iván vallomásában azt mondta, az esetet megelőző este egy társaságban ivott három sört, evett is, de rosszul érezte magát, ezért hamar lefeküdt.

Hajnalban, olyan öt óra körül ébredt, de az állapota nem javult, így ismerősei tanácsára megivott egy-másfél deciliter abszintot.

Nem készült sehová, de később telefonon hívták egy szinkronmunkára a Mafilmbe. Úgy érezte, képes vezetni, és nem számított arra, hogy ebből probléma lehet – írta meg a Blikk.