Eltűnt egy nagy magyar festőművész festménye Budapest és Nápoly között

Dávid Norbert 190 x 200 cm-es Sunflowers – Napraforgók című festményét februárban, a budapesti Bálnában rendezett Art and Antique képzőművészeti kiállításon és vásáron láthatta először a közönség. Az 55 éves művész itt találkozott egy olasz kurátorral, akit lenyűgözött az alkotás. Azt mondta, szeretné kiállítani a képet Nápolyban decemberben, és nem egymagában. Még négy kisebb, 90 x 90 cm méretű, hasonló, de teljesen egyedi alkotást rendelt Dávid Norberttől a kiállításra. Így állt össze a „napraforgók sorozat”, aminek most lába kélt.
Dávid Norbert tavaly nyáron kezdte el festeni az eltűnt képet, kint a természetben, a zalai kertjében.
Ahogyan dolgoztam heteken keresztül a festményen, megtudtam, hogy édesapám kedvenc virága a napraforgó volt. Ezt az alkotást az ő emlékére is festettem tiszteletből. Ez egy igazi dráma számomra, nemcsak a kép értéke és a belevetett munka miatt, hanem apám emléke miatt is”
– mondta az Origónak az elismert művész, akit festménye eltűnésével személyes veszteség ért. A műalkotás eltűnése viszont az egész Magyarországnak is nagy veszteség, hiszen kortárs művészünk festménye a magyar kulturális örökségnek is a része.
Mennyit ér ez a gyönyörű, nagy festmény?
Az ARTFACTS világranglistába sorolja a festőművészeket. Művészrangsora az iparág szereplői között elismert értékelési rendszerré nőtte ki magát, amelyet kurátorok, galériák és gyűjtők használnak a művészek művészeti világban elfoglalt pozíciójának értékeléséhez. Ezen a listán a magyar festőművész előkelő helyen áll, így a festményei is kiemelkedően értékesek, és felfutóban vannak, vagyis egy év múlva akár többet is érhetnek.
A Napraforgók című képsorozat értéke az ARTFACTS világranglista árszabása szerint a következő: 10 500- USD /m2 – David Norbert : Price Orientation of a 100×100 cm / 40×40 in Painting; $10 500; Artfacts.
A sorozat tehát összesen 84 000 amerikai dollárt, átszámítva körülbelül 31 080 000 forintot ér. Vajon a fekete piacra szánta a rabló? Vagy nem műkincsrabásról, csak emberi hibáról van szó és egy raktárban porosodik valahol?
A Budapesttől Nápolyig tartó úton
Az olasz kurátor ragaszkodott ahhoz, hogy UPS-szel küldjék ki a festményt, mert csak velük dolgozik, ha csomagszállításról van szó. Ki is fizette a szállítást. A kinti galéria részesedés fejében vállalta, hogy megszerzi rájuk a vevőt.
Szeptember 12-én adták fel az öt képet a Dávid Galériából, ekkor jött értük a futár Budapest belvárosába.
- A szeptember 16-ai héten kellett volna megérkezniük, de nem értek oda Nápolyba.
- Szeptember 15-én jelezték a feladónak, hogy késni fog a csomag a kamion késése miatt, de azóta sem érkezett meg.
- Szeptember 18-án az olasz kurátor, a nápolyi címzett kerestette a festményt a UPS-nél. Ez az eljárás tíz napig tartott, és eredménytelenül zárult le.
- Október elején Dávid Norbert is kerestette a saját műalkotását, de egy újabb tíz napos keresés után sem kapott megnyugtató választ.
A Dávid Galéria levelezett és telefononon is egyeztetett a UPS magyar és német ügyfélszolgálatával. Még a vecsési központi raktárhoz is elmentek, hátha ott van valahol a festmény, de a szabályzatnak megfelelően abba a helyiségbe, ahol a csomagot tárolják, nem léphettek be. A biztonsági vezető viszont nagyon segítőkésznek bizonyult telefonban és e-mailben egyaránt. Azt mondta, utánanézett a képeknek.
Közölte, hogy bizonyítékuk van arról, hogy a csomag biztosan elhagyta a vecsési raktárt.
Egy videófelvételről beszélt, amelyet a biztonsági kamerák rögzítettek. Eszerint a csomagot berakták a kamionba, ami elindult Nürnbergbe szeptember 14-én vasárnap. Ezek után a nürnbergi raktárban keresték és más német raktárban is, de sehonnan sem került elő. A német UPS főnöke egy levélre sem válaszolt a Dávid Galériának, hiába próbálták őt elérni.
Hol a festmény? Leesett a kamionról, elrabolta valaki? Megtetszett valakinek, de nem akart érte milliókat fizetni?
A rejtélyt megoldhatja egy jó nyomozó, aki hamarosan az ügy összes részletét megismerheti. Dávid Norbert ugyanis nem vár tovább, még karácsony előtt szeretne a festménye eltűnése miatt feljelentést tenni.
Októberben Franciaországban aktívak voltak a műkincsrablók. Fényes nappal csapott le egy profi banda a párizsi Louvre-ra, amelyről a Viszkis rabló ebben a cikkükben mondta el a véleményét. A rablás során több királyi ékszer, köztük egy híres diadém is eltűnt. A műkincsrablók filmbe illő gyorsasággal menekültek el a helyszínről.