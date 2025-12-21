Eltűnt egy nagy magyar festőművész festménye Budapest és Nápoly között

Dávid Norbert 190 x 200 cm-es Sunflowers – Napraforgók című festményét februárban, a budapesti Bálnában rendezett Art and Antique képzőművészeti kiállításon és vásáron láthatta először a közönség. Az 55 éves művész itt találkozott egy olasz kurátorral, akit lenyűgözött az alkotás. Azt mondta, szeretné kiállítani a képet Nápolyban decemberben, és nem egymagában. Még négy kisebb, 90 x 90 cm méretű, hasonló, de teljesen egyedi alkotást rendelt Dávid Norberttől a kiállításra. Így állt össze a „napraforgók sorozat”, aminek most lába kélt.

Háttérben Dávid Norbert: Sunflowers – Napraforgók című festménye: ez tűnt el a Nápoly felé vezető úton

Fotó: Dávid Galéria

Dávid Norbert tavaly nyáron kezdte el festeni az eltűnt képet, kint a természetben, a zalai kertjében.

Ahogyan dolgoztam heteken keresztül a festményen, megtudtam, hogy édesapám kedvenc virága a napraforgó volt. Ezt az alkotást az ő emlékére is festettem tiszteletből. Ez egy igazi dráma számomra, nemcsak a kép értéke és a belevetett munka miatt, hanem apám emléke miatt is”

– mondta az Origónak az elismert művész, akit festménye eltűnésével személyes veszteség ért. A műalkotás eltűnése viszont az egész Magyarországnak is nagy veszteség, hiszen kortárs művészünk festménye a magyar kulturális örökségnek is a része.

Mennyit ér ez a gyönyörű, nagy festmény?

Az ARTFACTS világranglistába sorolja a festőművészeket. Művészrangsora az iparág szereplői között elismert értékelési rendszerré nőtte ki magát, amelyet kurátorok, galériák és gyűjtők használnak a művészek művészeti világban elfoglalt pozíciójának értékeléséhez. Ezen a listán a magyar festőművész előkelő helyen áll, így a festményei is kiemelkedően értékesek, és felfutóban vannak, vagyis egy év múlva akár többet is érhetnek.

Dávid Nobert elveszett festménye: a Sunflowers - Napraforgók

Fotó: Dávid Galéria

A Napraforgók című képsorozat értéke az ARTFACTS világranglista árszabása szerint a következő: 10 500- USD /m2 – David Norbert : Price Orientation of a 100×100 cm / 40×40 in Painting; $10 500; Artfacts.

A sorozat tehát összesen 84 000 amerikai dollárt, átszámítva körülbelül 31 080 000 forintot ér. Vajon a fekete piacra szánta a rabló? Vagy nem műkincsrabásról, csak emberi hibáról van szó és egy raktárban porosodik valahol?