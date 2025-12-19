A rendőrség sikeresen elfogott két magyar férfit, akit emberkereskedelemmel, valamint azzal gyanúsítanak, hogy gyermekotthonokban nevelkedett fiatalkorúak és fiatal felnőttek kiszolgáltatottságát kihasználva szállást és pénzt kínáltak szexuális szolgáltatásokért – adta hírül a Police.hu.

Rács mögé került a két bűnöző, aki kiszolgáltatott fiatalkorúakat rontott meg

Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Prédának tekintették a fiatalkorúakat

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Gyermek- és Ifjúságvédelmi Osztálya a nyomozás során egy 27 éves férfit vett őrizetbe, akit befolyási helyzetével visszaélve elkövetett emberkereskedelem bűntettével gyanúsítanak. Társa, egy 56 éves férfi a nyomozás során került képbe, és 2025 februárjában elfogatóparancsot adtak ki ellene. Ezt a rendőrség később kibővíttette és egész Európában kerestetni kezdték a férfit.

Végül Hollandiában bukkantak rá az ottani hatóságok, akik átadták a gyanúsítottat a magyar rendőröknek a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtéren, december 18-án. A férfi csuklóján azonnal kattant a bilincs, kezdeményezték letartóztatását és őrizetbe vették.

