Hollandiából hozták haza a rendőrök azt a két bűnözőt, aki kiszolgáltatott gyerekeket és fiatalokat rontott meg. A 27 és 56 éves férfi a gyanú szerint szállást és pénzt kínált fiatalkorúaknak és fiatal felnőtteknek szexért cserébe.
Link másolása
Vágólapra másolva!

A rendőrség sikeresen elfogott két magyar férfit, akit emberkereskedelemmel, valamint azzal gyanúsítanak, hogy gyermekotthonokban nevelkedett fiatalkorúak és fiatal felnőttek kiszolgáltatottságát kihasználva szállást és pénzt kínáltak szexuális szolgáltatásokért – adta hírül a Police.hu.

Rács mögé került a két bűnöző, aki kiszolgáltatott fiatalkorúakat rontott meg
Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Prédának tekintették a fiatalkorúakat

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Gyermek- és Ifjúságvédelmi Osztálya a nyomozás során egy 27 éves férfit vett őrizetbe, akit befolyási helyzetével visszaélve elkövetett emberkereskedelem bűntettével gyanúsítanak. Társa, egy 56 éves férfi a nyomozás során került képbe, és 2025 februárjában elfogatóparancsot adtak ki ellene. Ezt a rendőrség később kibővíttette és egész Európában kerestetni kezdték a férfit. 

Végül Hollandiában bukkantak rá az ottani hatóságok, akik átadták a gyanúsítottat a magyar rendőröknek a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtéren, december 18-án. A férfi csuklóján azonnal kattant a bilincs, kezdeményezték letartóztatását és őrizetbe vették.

Hosszú évekre börtönbe kerülhet az a nyírségi férfi, aki éveken át erőszakolta nevelt lányait. A döbbenetes ügyben a napokban emelt vádat az ügyészség. Az eset részletei az Origo.hu korábbi cikkében.

 

