Fluor Tomi nyakához kést szorítottak – videó

Megrázó őszinteséggel beszélt gyerekkora traumáiról a Wellhello énekese. Fluor Tomi elárulta, hogy olyan környéken nőtt fel, ahol a túlélés nem volt magától értetődő. Még késsel is megfenyegették, amikor gyerek volt és ez mély nyomot hagyott benne.
A Wellhello frontemberének gyerekkora nem volt éppen mesébe illő. Fluor Tomi a székesfehérvári panelrengetegben nőtt fel, ahol – saját bevallása szerint – gyakran kényszerült arra, hogy megvédje magát. A Blikk cikke alapján ma már sokkal jobb a közbiztonság a városban, akkoriban viszont voltak olyan városrészek, ahol mindennaposnak számított, hogy megpróbálják elvenni valaki pénzét, telefonját. 

Fluor Tomi koncerten
Fluor Tomi koncerten Fotó: Cseh Gábor

Bár nekem egy nagy önvédelmi eszközöm volt. Hogy baromi gyorsan tudtam futni. Nem voltam soha az a kigyúrt fiú, de amikor ketten fognak le hátulról és kést raknak a hasadhoz, az nem olyan jó érzés. És ez megtörtént. Az mondták, pakoljak ki, én meg mondtam, hogy ‘oké, csak légyszi, vedd el a kést a hasamtól’. Utána felrakta a nyakamhoz és aztán nagy nehezen, egy pillanatra, amikor lerakta a kést, kitéptem magam a kezéből és elrohantam” 

– idézte fel Fluor Tomi Kadarkai Endre műsorában.

Itthon lehajtott fejjel jár, külföldön viszont még "iskolás csoportba is belegázol" Fluor Tomi

Az átélt események mély nyomot hagytak az énekesben. Elmondása szerint ekkor tanulta meg, hogy az utcán a szemkontaktus kerülése sokszor biztonsági kérdés, hiszen könnyen veszélyes helyzeteket idézhet elő. Ez a reflex a mai napig elkíséri: nagyon nehezen veszi rá magát, hogy ne lehajtott fejjel járjon.

Külföldön viszont mindent és mindenkit nagyon megbámulok, belegázolok az iskolás csoportba és olyan boldog vagyok!” 

– magyarázta Fluor Tomi, aki ma már mosolyogva mesél a történtekről, de sokáig szorongott az emberek között.

