Fluor Tomi nyakához kést szorítottak – videó

A Wellhello frontemberének gyerekkora nem volt éppen mesébe illő. Fluor Tomi a székesfehérvári panelrengetegben nőtt fel, ahol – saját bevallása szerint – gyakran kényszerült arra, hogy megvédje magát. A Blikk cikke alapján ma már sokkal jobb a közbiztonság a városban, akkoriban viszont voltak olyan városrészek, ahol mindennaposnak számított, hogy megpróbálják elvenni valaki pénzét, telefonját.

Bár nekem egy nagy önvédelmi eszközöm volt. Hogy baromi gyorsan tudtam futni. Nem voltam soha az a kigyúrt fiú, de amikor ketten fognak le hátulról és kést raknak a hasadhoz, az nem olyan jó érzés. És ez megtörtént. Az mondták, pakoljak ki, én meg mondtam, hogy ‘oké, csak légyszi, vedd el a kést a hasamtól’. Utána felrakta a nyakamhoz és aztán nagy nehezen, egy pillanatra, amikor lerakta a kést, kitéptem magam a kezéből és elrohantam”

– idézte fel Fluor Tomi Kadarkai Endre műsorában.

Az átélt események mély nyomot hagytak az énekesben. Elmondása szerint ekkor tanulta meg, hogy az utcán a szemkontaktus kerülése sokszor biztonsági kérdés, hiszen könnyen veszélyes helyzeteket idézhet elő. Ez a reflex a mai napig elkíséri: nagyon nehezen veszi rá magát, hogy ne lehajtott fejjel járjon.

Külföldön viszont mindent és mindenkit nagyon megbámulok, belegázolok az iskolás csoportba és olyan boldog vagyok!”

– magyarázta Fluor Tomi, aki ma már mosolyogva mesél a történtekről, de sokáig szorongott az emberek között.

