Így búcsúztak a focisták balesetben szörnyethalt társuktól

Ahogy mi is megírtuk, a Nádasd KSE fiatal focistája, Nagy Zsombor a 86-os főúton haladt a Suzukijával, amikor baleset érte. Kamionnal ütközött a focisták reménysége.

Szörnyethalt egy magyar sportoló, gyászolnak a focisták

Fotó: Wolf Ferenc

A labdarúgót feszítővágó segítségével szabadították ki az összeroncsolódott kocsijából. Az életét már nem lehetett megmenteni, szörnyethalt.

Nagy Zsombor Kék Sünikben kezdett focizni, majd a Lurkó UFC-ben és az Illés Akadémián is játszott. Focizott Csákánydoroszlón és Körmenden, aztán nyáron Nádasdra szerződött. A fiatal tehetség ősszel

13 bajnoki mérkőzésen 19 gólt lőtt, amivel csapata házi gólkirálya lett, a vármegyei II. osztály Déli-csoportjában pedig a második helyre került a góllövőlistán.

Nagy Zsombor a legutóbbi, Bajánsenye elleni mérkőzésen is betalált, a meccset 4-0-ra nyerte meg csapata.

Gyászolnak a focisták

Zsombor nem csupán csapatunk meghatározó tagja volt, hanem egy kivételes ember is: barát, csapattárs! Jelenléte, mosolya, kitartása és embersége örökre velünk marad. Emlékét tisztelettel és szeretettel őrizzük meg"

– írták csapattársai a Bors cikke szerint.

Korábbi csapatai is megható szavakkal köszöntek el Zsombortól:

Szörnyű tragédia érte a Nagy családot: a 20 éves Zsombor hunyt el a 86-os főúton történt tegnapi autóbalesetben. A 2018/2019-es szezonban a Lurkóban futballozó játékos az elmúlt négy évben Körmenden, Csákánydoroszlóban és Nádasdon játszott meghatározó szerepet. Osztozunk a család felfoghatatlan tragédiájában"

– írta a Lurkó FC, míg a Csákánydoroszló szerint emléke örökké az öltözőben marad:

Zsombi… a csákánydoroszlói pályán nemcsak egy nagyon jó játékost, hanem egy igazi barátot ismertünk meg benned. Egy csapatért küzdöttünk, együtt örültünk és együtt harcoltunk... emléked örökké a szívünkben, és az öltözőben marad..."

Ismerősei, szerettei is sírnak.

Leírhatatlan, amit az ember érez, és felfoghatatlan ez az egész... Sok hülyeség meg a rengeteg emlék... Nyugodj békében, Zsombi..."

- írta egyik jó barátja.