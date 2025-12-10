A gyerekét leforrázó anya ügye újabb fordulatokat vett, feszült légkör a tárgyalóteremben

A Fővárosi Törvényszéken újabb rendőr tanúk sorakoztak fel egy különösen érzékeny ügyben. Annak az édesanyának a tárgyalásán, akit saját kisfia forrázásával és emberölési kísérlettel vádolnak. A történetben azonban annyi az ellentmondás, hogy a bíróság még mindig azon dolgozik, melyik verzió áll közelebb az igazsághoz – írta Bors.

A forrázás ügyében rendőrök is vallomást tettek

Fotó: Kovács Dávid/Bors

A vádlott takarítóként dolgozik egy budapesti általános iskolában, és minden erejével azon van, hogy visszakaphassa kisfiát, Zsombort, aki jelenleg lakásotthonban él. Az anya abban bízik, hogy a rendőr tanúk a javára vallanak, de a tanúmeghallgatás korántsem ment olajozottan.

A lakásotthon vezetői azt közölték a családdal, hogy Zsombor arcán később vágott seb keletkezett, amit az anya különösen aggasztónak talált. Szerinte ez azt bizonyítja, hogy az intézmény nem vigyázott megfelelően a gyermekre. Ezt követően érkezett a tanúk sora, köztük K. Krisztina rendőrnő, aki először a kórházban találkozott a vádlottal.

A rendőrnő 30 évnyi tapasztalattal a háta mögött beszélt arról, hogy a kihallgatás során az anya vallomása tele volt ugrásokkal és ellentmondásokkal. Hol azt állította, hogy a fürdőszobában volt a forrázás idején, hol azt, hogy a konyhában, így a rendőrnő többször is figyelmeztette, hogy nem köteles magára terhelő vallomást tenni.

Az ügyvéd azonban gyorsan rátért a szálak feszegetésére, mert szerinte felmerülhet elfogultság, főleg mivel korábban több tanú is azt állította, hogy bizonyos rendőrök túlságosan vehemensen, szinte nyomást gyakorolva kérdeztek. A rendőrnő azonban minden gyanúsítást határozottan visszautasított, még azt is, hogy valaha emelt hangon beszélt volna.

A forrázást a bojler meghibásodása okozhatta?

A vádlott eközben továbbra is kitart amellett, hogy csupán tragikus baleset történt. Elmondása szerint a bérelt lakásukban a bojler egy nagy durranással meghibásodott, a víz pedig hirtelen felforrósodott. Ő csak hideg vizet akart hozzákeverni, de a pániktól rossz irányba tekerte a csapot, így következett be a forrázás. Hogy miért nem ellenőrizte a víz hőfokát, mielőtt a kisfiúra engedte, arra nem adott pontos választ, ügyvédje viszont azt hangsúlyozza, hogy az anya sokkos állapotban lehetett.