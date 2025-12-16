Hírlevél
Kilyukadt a televíziós műsorvezető orra a kokaintól

A televíziós személyiség tudatosan döntött úgy, hogy nem veti alá magát helyreállító műtétnek, így roncsolódott arca élő figyelmeztetésként szolgál gyermekei számára. Úgy véli, az elrettentő látvány a leghatékonyabb eszköz ahhoz, hogy szerettei soha ne kerüljenek a kábítószer és a pusztító függőség közelébe.
A korábbi brit énekesnő és televíziós híresség nyíltan felvállalja, hogy nem hajlandó plasztikai műtéttel helyreállíttatni a kábítószer-használat miatt deformálódott orrát. Döntését azzal indokolja, hogy a múltja és a hibái nem titkok a családja előtt, így gyermekeivel is őszintén beszél a sötét évekről. Számára az eltorzult arc mementóként szolgál, amely naponta emlékezteti őt és környezetét arra, milyen pusztítást képes végezni az emberi életben a függőség – írta a Ripost.hu.

A függősége miatt lyuk keletkezett az orrában (Illusztráció)
Fotó:  Pexels 

Függősége nyomait elrettentésnek szánja

Kerry Katona, az Atomic Kitten egykori sztárja, megrázó őszinteséggel vallott arról, miért viseli arcán korábbi életmódja súlyos nyomait. Az ötgyermekes énekesnő orrsövénye a hosszú évekig tartó kokainhasználat következtében maradandó károsodást szenvedett, és bár egy bordaporcból végzett korrekciós műtéttel sikerült stabilizálni az orra szerkezetét, a szövetben tátongó lyukat tudatosan nem hajlandó véglegesen eltüntetni.

A televíziós személyiség számára ez a sérülés nem csupán egy esztétikai hiba, hanem egyfajta élő mementó, amely megvédi őt a visszaeséstől. 

Úgy véli, ha bármikor kísértésbe esne, elég a tükörbe néznie: roncsolódott orra emlékezteti arra, hogy egyetlen újabb adag kábítószer után az egész arca megváltozhat. Kerry a gyermekeinek is megmutatta a sérülést, elrettentő példaként, hogy saját hibáin keresztül tanítsa meg nekik a józan élet értékét. A 14 éves kora óta függőséggel küzdő sztár ezzel a drasztikus emlékeztetővel biztosítja magát arról, hogy soha többé ne térjen vissza a pusztító útra.

@pallmallcosmetics Surgery day with Kerry Katona 💗 Behind the scenes before Kerry's Blepharoplasty and Brow Lift surgery with Mr Raghavan, stay tuned for results! All surgeries take place at our privately owned hospital in Newton-le-Willows, located between Manchester and Liverpool 📍 Message us to find out more or to arrange a free, no obligation consultation ✨ #KerryKatona #Surgery #Cosmetics #PallMall ♬ original sound - Pall Mall Cosmetics

Míg Kerry Katona az arcán viselt sebekkel próbálja elrettenteni gyermekeit a drogoktól, a világhírű rendező, Rob Reiner fia egészen másfajta, tragikus módon került a hírek középpontjába. A legfrissebb jelentések szerint a férfi ellen súlyos vádak merültek fel, miután saját szülei életére tört.

 

