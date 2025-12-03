Pofátlanul befurakodtak a parkolóhelyre, és még nekik állt feljebb – videón a garázdaság

A Police.hu osztotta meg azt a videót, amelyet szombat délután rögzítettek egy tatabányai mélygarázsban. A felvételen az látható, hogy egy sötét színű autó sofőrje kiengedett egy másik járművet a helyről, miközben az indexével egyértelműen jelezte, hogy be akar oda állni. Amint azonban felszabadult a parkolóhely, egy fehér kocsi bevágott elé, elfoglalva az üres parkolót. Ebből persze nézeteltérés támadt, amely végül garázdasággá fajult.

Garázdaság lett a vége a parkolási nézeteltérésnek Tatabányán

Fotó: illusztáció/Pexels.com

A 69 éves férfi ugyanis számonkérte a fehér autót vezető nőt, aki ezen felháborodott, majd a vita hevében egy dezodoros spray-vel többször arcon fújta vitapartnerét. A sértett ekkor inkább hátat fordított és beült a járművébe, azonban idegességében – vagy mert nem látott jól a szemébe került spray-től – nem tolatni kezdett, hanem előre ugratott és nekikoccant a nő autójának.

A nő anyja is bekapcsolódott a garázdaságba

Ekkor az arcátlanul befurakodó nő édesanyja kipattant az anyósülésről, és ütni kezdte az idős férfi autóját, majd letörte a visszapillantó tükrét. A járőrök a helyszínen elfogták G. Gabriellát és Sz. Petrát, és előállították őket a Tatabányai Rendőrkapitányságra. A nyomozók garázdaság vétsége miatt hallgatták ki a két nőt. A 49 éves asszony beismerte és megbánta tettét, azonban 32 éves lánya tagadta a terhére rót bűncselekményt.

