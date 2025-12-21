Tanulóvezető gázolt Angyalföldön

A szerencsétlenség Angyalföldön, a Béke utca és a Rokolya utca találkozásánál következett be, ahol egy autó a kijelölt zebrán úgy hajtott át, hogy nem vett észre egy nőt a tíz év körüli gyermekével együtt, pedig gyalogosok szabályosan próbáltak átkelni az úton. A gázolástól mindketten az aszfaltra zuhantak és megsérültek – írta a Ripost.hu.

Édesanya és lánya zebrán lett gázolás áldozata, egy tanulóvezető miatt (Illusztráció)

Fotó: Getty Images

Idő kérdése volt a gázolásos baleset

A beszámolók szerint az ütközés erejét jól szemlélteti, hogy az egyik áldozat a gépjármű szélvédőjének csapódott, amely be is tört. Anya és lánya az aszfalton feküdt. A szemtanúk megnyugvására mindketten az eszméletüknél maradtak és képesek voltak beszélni a segítségükre sietőkkel.

Míg a nő láb- és bokasérüléseket szenvedett, a kislány a fejét ütötte be.

A helyszínen tartózkodók azonnal cselekedtek: egy közeli üzlet alkalmazottai kezdték meg az ellátást, miközben mások a mentőket riasztották. A segítség gyorsan megérkezett, de a drámai pillanatokat tetézte a gyermek édesapjának megjelenése.

A sokkos állapotba került férfi dühében és aggodalmában majdnem nekirontott a „T” jelzéssel ellátott tanulóautó sofőrjének, a jelenlévőknek kellett lecsillapítaniuk az elkeseredett apát.

A környéken lakók szerint a tragédia borítékolható volt, mivel a Béke és Rokolya utca kereszteződése közismerten veszélyes és rosszul belátható. A helyiek már többször sürgették a forgalmi lámpák felszerelését, mivel korábban is számos alkalommal csak a szerencsén múlt, hogy senkit sem gázoltak el a zebrán. Úgy vélik, a mostani eset is igazolja, hogy halaszthatatlan a biztonsági intézkedések bevezetése ezen az útszakaszon.

