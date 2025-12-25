Hírlevél
gázolás

A legszebb ünnep vált tragédiává, amikor egy gyalogos átkelt az úton Dág közelében

Szenteste tragédia rázta meg Dág környékét, miután egy december 24-i balesetben életét vesztette egy gyalogos. Az áldozat olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt a gázolás miatt.
Szenteste egy megrázó tragédia árnyékolta be a Dorogot Tinnyével összekötő útszakaszon, Dág közelében. A 1106-os út dági elágazásánál egy arra haladó jármű elütött egy gyalogost, akinek az életéért hiába küzdöttek, a brutális erejű gázolás következtében a helyszínen elhunyt – írta a Kemma.hu.

Fotó: Országos Mentőszolgálat

Halálos gázolás Szenteste

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint egy 43 éves oroszlányi lakos volt az áldozata a Dág melletti tragédiának. Az úttest szélén haladó férfit egy autó ütötte el, a balesetben pedig döntő szerepet játszhatott, hogy a gyalogos a sötétben nem viselt fényvisszaverő mellényt. Az ütközés ereje akkora volt, hogy a férfi esélyt sem kapott a túlélésre, a végzetes gázolás után azonnal életét vesztette.

Míg Dág közelében a közúti figyelmetlenség vezetett tragédiához, addig az ország más pontjain a tűzoltóknak a láthatatlan gyilkossal, a szén-monoxiddal, valamint a pusztító lángokkal kellett megküzdeniük, hogy megmentsék a szenteste bajba jutott családokat.

 

