Halálos biciklis gázolás Újfehértón – képekkel

Gázolás történt Újfehértó belterületén a Debreceni úton, kedden este. A Szon.hu információi szerint egy idős ember haladt az úton, amikor egy BMW elütötte. A férfinél kerékpár volt, de nem ült rajta, amikor a baleset megtörtént.

Kerékpáros gázolás miatt érkeztek a mentők, de már ők sem tudtak segíteni

Fotó: Bordás Béla/Szon.hu

– A 67 éves férfi kerékpárja mellett tartózkodott, amikor az arra közlekedő gépkocsivezető már nem tudta elkerülni az ütközést. Az, hogy mellette feküdt, ült vagy állt a férfi, nem derült ki pontosan, a helyszínen is csak találgatták. Egy sűrűn lakott, jól kivilágított utcán történt a tragédia – mondta el Bordás Béla, a vármegyei hírportál közlekedési tudósítója. Hozzátette, az autó több méteren át vitte maga alatt a kerékpárt.

Nem élte túl a gázolást az idős férfi

Először a tűzoltók értek a helyszínre, majd a mentők is megérkeztek, akik 40 percen át küzdöttek a sérült életéért. Azonban a legmagasabb szintű ellátás ellenére sem tudták megmenteni a férfit, aki belehalt sérüléseibe.

Bordás Béla helyszínen készített fotóit megtekintheti itt.

