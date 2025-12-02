Halálos biciklis gázolás Újfehértón – képekkel

Hírlevél

Tragikus baleset történt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Kerékpáros gázolás miatt riasztották a mentőket, de a férfi életét nem tudták megmenteni.
Gázolás történt Újfehértó belterületén a Debreceni úton, kedden este. A Szon.hu információi szerint egy idős ember haladt az úton, amikor egy BMW elütötte. A férfinél kerékpár volt, de nem ült rajta, amikor a baleset megtörtént.

Kerékpáros gázolás miatt érkeztek a mentők, de már ők sem tudtak segíteni
Fotó: Bordás Béla/Szon.hu

–  A 67 éves férfi kerékpárja mellett tartózkodott, amikor az arra közlekedő gépkocsivezető már nem tudta elkerülni az ütközést. Az, hogy mellette feküdt, ült vagy állt a férfi, nem derült ki pontosan, a helyszínen is csak találgatták. Egy sűrűn lakott, jól kivilágított utcán történt a tragédia – mondta el Bordás Béla, a vármegyei hírportál  közlekedési tudósítója. Hozzátette, az autó több méteren át vitte maga alatt a kerékpárt. 

Nem élte túl a gázolást az idős férfi

Először a tűzoltók értek a helyszínre, majd a mentők is megérkeztek, akik 40 percen át küzdöttek a sérült életéért. Azonban a legmagasabb szintű ellátás ellenére sem tudták megmenteni a férfit, aki belehalt sérüléseibe. 

Bordás Béla helyszínen készített fotóit megtekintheti itt.

Elütött a villamos egy férfit múlt héten szerdán a főváros IV. kerületében. A gázolás egy helyi megállóban történt. Bővebben az Origon.

 

 

