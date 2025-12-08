Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hivatalos! Így hozhatják vissza az orosz gázt Európába a brüsszeli szankciók ellenére

Olvasta már?

Itt vannak a friss számok: brutálisan nőtt a Fidesz előnye – nagy pofon a Tiszának

halálos gázolás

Megerősítette a rendőrség: nem élte túl a gyalogos a gázolást – fotó, videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vasárnap este súlyos baleset történt a 6-os főúton. Egy gyalogost ütöttek el, a férfi nem élte túl a gázolást
Link másolása
Vágólapra másolva!
halálos gázolásvasárnapbuszmegálló6-os főúthelyszínelésmentőtragédiarendőrséggyalogosteljes útzár

Megrázó baleset történt vasárnap este a 6-os főúton este fél 8 magasságában a Murom buszmegálló közelében. Egy gyalogos lett a gázolás áldozata, sajnálatos módon nem élte túl a szerencsétlenséget. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette a halálhírét – írja a Bama.hu.

gázolás
Halálos gázolás vasárnap este a buszmegállónál
Fotó: L.p./Bama.hu

Halálos gázolás vasárnap este

A december 7-én este fél 8 körül történt baleset helyszínére rövid időn belül megérkeztek a mentősök és a rendőrök. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Hird irányából Pécs felé haladt egy autó, amely eddig tisztázatlan körülmények között elgázolt egy gyalogost. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette 

– áll a rendőrség közleményében.

A baleset miatt teljes útzárat rendeltek el a Pécs–Somogy vasúti átjáró alatt,  a helyszínelés idején Pécs-Vasas irányába lehetett kikerülni a forgalmi akadályt.

Halálos tévedés: nem azt az embert gázolta el, akit meg akart ölni, hanem egy ártatlant

Egy nyári estén a dühös sofőr rossz döntést hozott és most szándékos emberölés miatt kell felelnie. A gázolás csavarja pedig, hogy nem is azt az embert ütötte el, akit akart. A vádlott a tragédia estéjén konfliktusba keveredett egy idősebb férfival és a vita annyira elfajult, hogy még életveszélyes fenyegetések is elhangzottak. Dühében ellopott egy autót és elindult, hogy bosszút álljon és leszámoljon a haragossal. A borzalmas tragédia megrázó részleteit az Origóra kattintva tudja elolvasni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!