Megerősítette a rendőrség: nem élte túl a gyalogos a gázolást – fotó, videó

Megrázó baleset történt vasárnap este a 6-os főúton este fél 8 magasságában a Murom buszmegálló közelében. Egy gyalogos lett a gázolás áldozata, sajnálatos módon nem élte túl a szerencsétlenséget. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette a halálhírét – írja a Bama.hu.

Halálos gázolás vasárnap este a buszmegállónál

Fotó: L.p./Bama.hu

A december 7-én este fél 8 körül történt baleset helyszínére rövid időn belül megérkeztek a mentősök és a rendőrök. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Hird irányából Pécs felé haladt egy autó, amely eddig tisztázatlan körülmények között elgázolt egy gyalogost. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette

– áll a rendőrség közleményében.

A baleset miatt teljes útzárat rendeltek el a Pécs–Somogy vasúti átjáró alatt, a helyszínelés idején Pécs-Vasas irányába lehetett kikerülni a forgalmi akadályt.

