Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

A Tisza tanácsadója gyáván tagad, már neki is kezd kellemetlen lenni Magyar Péter

gázolás

Halálos tévedés: nem azt az embert gázolta el, akit meg akart ölni, hanem egy ártatlant

17 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy nyári estén a dühös sofőr rossz döntést hozott és most szándékos emberölés miatt kell felelnie. A gázolás csavarja pedig az, hogy nem is azt az embert ütötte el, akit akart.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gázolásemberölésbiciklisbalesetkonfliktusgyilkosság

A tavaly nyáron történt ikrényi gázolás futótűzként robbant be a köztudatba, ugyanis a 48 éves elkövető nem véletlenül hajtott bele nagy sebességgel egy kerékpárosba – írta a Zaol.hu.

A gázolás előre kitervelt volt, csak a célszemély volt rossz helyen
A gázolás előre kitervelt volt, csak a célszemély volt rossz helyen
Fotó: Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldala

A vádlott a tragédia estéjén konfliktusba keveredett egy idősebb férfival és a vita annyira elfajult, hogy még életveszélyes fenyegetések is elhangzottak. Dühében ellopott egy autót és elindult, hogy bosszút álljon és leszámoljon a haragossal. Csakhogy a sötétben nem azt a biciklist pillantotta meg, aki korábbi vitapartnere volt. Bár ő ezt nem fogta fel és ekkor született a végzetes döntés.

Körülbelül 70 km/h sebességgel hátulról nekihajtott a biciklisnek, aki a helyszínen azonnal az életét vesztette. Teljesen ártatlanul, semmi köze nem volt a konfliktushoz.

A gázolás nyomainak eltüntetése

A vádlott félelmében el akarta rejteni az eset bizonyítékait, így a kocsit a közeli kukoricásba rejtette, ahol azt hat nappal később meg is találták a rendőrök. A kezdeti gyanú csak közúti baleset okozása és a segítségnyújtás elmulasztása volt, de ahogy egyre több bizonyíték került elő, a történet egyre sötétebb színezetet kapott. 

A hatóságok végül arra a következtetésre jutottak, hogy a férfi nem balesetet okozott, hanem szándékosan akart megölni valakit. Így lett a gázolásból emberölés bűntette, a vádlott pedig azóta is a börtönből figyeli az események alakulását és vallomást azóta sem tett.

Halálos biciklis gázolás sajnos az elmúlt napokban is történt, egy BMW sofőrje ütött el egy idős embert, aki át akart kelni az úton.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!