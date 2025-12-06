Halálos tévedés: nem azt az embert gázolta el, akit meg akart ölni, hanem egy ártatlant

A tavaly nyáron történt ikrényi gázolás futótűzként robbant be a köztudatba, ugyanis a 48 éves elkövető nem véletlenül hajtott bele nagy sebességgel egy kerékpárosba – írta a Zaol.hu.

A gázolás előre kitervelt volt, csak a célszemély volt rossz helyen

Fotó: Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldala

A vádlott a tragédia estéjén konfliktusba keveredett egy idősebb férfival és a vita annyira elfajult, hogy még életveszélyes fenyegetések is elhangzottak. Dühében ellopott egy autót és elindult, hogy bosszút álljon és leszámoljon a haragossal. Csakhogy a sötétben nem azt a biciklist pillantotta meg, aki korábbi vitapartnere volt. Bár ő ezt nem fogta fel és ekkor született a végzetes döntés.

Körülbelül 70 km/h sebességgel hátulról nekihajtott a biciklisnek, aki a helyszínen azonnal az életét vesztette. Teljesen ártatlanul, semmi köze nem volt a konfliktushoz.

A gázolás nyomainak eltüntetése

A vádlott félelmében el akarta rejteni az eset bizonyítékait, így a kocsit a közeli kukoricásba rejtette, ahol azt hat nappal később meg is találták a rendőrök. A kezdeti gyanú csak közúti baleset okozása és a segítségnyújtás elmulasztása volt, de ahogy egyre több bizonyíték került elő, a történet egyre sötétebb színezetet kapott.

A hatóságok végül arra a következtetésre jutottak, hogy a férfi nem balesetet okozott, hanem szándékosan akart megölni valakit. Így lett a gázolásból emberölés bűntette, a vádlott pedig azóta is a börtönből figyeli az események alakulását és vallomást azóta sem tett.

Halálos biciklis gázolás sajnos az elmúlt napokban is történt, egy BMW sofőrje ütött el egy idős embert, aki át akart kelni az úton.