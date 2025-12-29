Felrobbant gázpalackok ijesztették meg a környéket a XVII. kerületben

Ijesztő jelenetek játszódtak le hétfőn a XVII. kerület egyik csendes utcájában, amikor egy családi ház hirtelen lángba borult. A tűz nemcsak gyorsan terjedt, hanem robbanások is kísérték, több gázpalack is veszélybe került, kettő pedig már a tűzoltók kiérkezése előtt felrobbant – írta a Katasztrófavédelem.

Gázpalack robbant a XVII. kerületben

Fotó: Pixabay (Illusztráció)

A Kertművelő utcában álló lakóház és a hozzá tartozó melléképület egyszerre kapott lángra. A tűz nagyjából hatvan négyzetméteren pusztított, sűrű füsttel és pattogó hangokkal jelezve, hogy odabent komoly a baj.

Gázpalack okozta a katasztrófát

A kiérkező tűzoltók azonnal munkához láttak. Négy vízsugárral kezdték meg az oltást, miközben versenyt futottak az idővel, hogy megakadályozzák az újabb robbanásokat. Két gázpalackot sikerült épségben kihozni az épületből, így elkerülve a további veszélyt.

A gázpalackok jelenléte miatt az oltás különösen kockázatos volt, hiszen bármelyik pillanatban bekövetkezhetett volna újabb durranás. Végül a lángokat megfékezték és sikerült megakadályozni, hogy a tűz továbbterjedjen a szomszédos épületekre.

Még szenteste is rengeteg dolguk volt a tűzoltóknak, 179 helyre riasztották őket országszerte.