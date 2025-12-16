Két gyerek meghalt, két embert továbbra is a romok alatt keresnek a gázrobbanás után

Hírlevél
1 órája
Hétfőn délután pánik tört ki Trévoux városában, amikor egy lakóépület robbant fel. A detonációt egy gázrobbanás okozta, amelyben két kisgyermek halt meg, és többen megsérültek.
Két kisgyermek életét vesztette, és legalább négyen megsérültek hétfőn délután egy gázrobbanás következtében egy négyszintes lakóépületben Trévoux városában. A három és öt éves gyerekeknek a helyszínen megállt a szívük – számolt be róla a Daily Mail.uk.

Tűzoltók és rendőrök dolgoztak a gázrobbanás helyszínén Trévouxban
Tűzoltók és rendőrök dolgoztak a gázrobbanás helyszínén Trévouxban
Fotó: Getty Images

Többen megsérültek a trévouxi gázrobbanásban

A robbanás a földszinten történt körülbelül 17:30-kor. Egy anyával otthon tartózkodó három gyermek közül a legidősebb fiú túlélte, a két kisebb gyermek állapota kritikus – mondta Philippe Berthaud alpolgármester. A detonáció ereje akkora volt, hogy törmelékek repültek a környező iskolákba, számos ablakot betörve. A robbanást a környéken öt kilométerről is hallották.

A helyszínre 50 tűzoltót és 36 járművet vezényeltek, mellettük egészségügyi személyzet biztosítja a sérültek ellátását. Két embert továbbra is a romok alatt keresnek. A lakóépület homlokzata részben összeomlott, a környékbeli lakosokat, köztük gyermekeket evakuálták és a Sapaly sportcsarnokban helyezték el.

Egy helyi lakos a helyszínről így nyilatkozott:

Olyan volt, mintha háború kezdődött volna. A robbanás hatalmas volt, mint egy bomba.”

A hatóságok szerint a detonációt egy lakásban található gázkazán okozhatta. A rendőrség biztonsági zónát állított fel, és arra kéri a lakosokat, hogy ne közelítsék meg a területet. Laurent Nuñez belügyminiszter a közösségi hálón részvétét fejezte ki a családoknak, és biztosította őket, hogy „szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet”.

Novemberben egy 67 éves férfi súlyos sérüléseket szenvedett Monorierdőn, amikor egy sárga szatyrot vitt be házába, amelyben csőbomba rejtőzött. A TEK aznap elfogta a gyanúsítottat. Részletek az Origo.hu oldalán.

 

