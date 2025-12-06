Gázsprayvel támadt a biztonsági őr, most bíróság előtt a fekete ruhás verőemberek egyike

Egy székesfehérvári biztonsági őr néhány máig azonosítatlan társával nem a legmegfelelőbb módon kezelte a konfliktust. A férfi ellen most vádat emelt az ügyészség súlyos testi sértés miatt. A történetben a fekete ruhás társaság, a kevlár kesztyű és a gázspray is főszerepet kap – írta a Duol.hu.

A gázspray is előkerült a konfliktus során

Fotó: Shutterstock

Az eset még 2023. december 3-án hajnalban történt egy szórakozóhely közelében. A vádlott, aki egyébként ott dolgozott biztonsági őrként, autóval érkezett a helyszínre, majd arcát sállal eltakarva kiszállt. Vele együtt többen is felbukkantak, mindannyian fekete ruhában. A vita nem is tartott sokáig, ugyanis a biztonsági őr egy kevlár kesztyűvel felszerelkezve arcon ütötte az egyik férfit, aki azonnal elvesztette az eszméletét. A következő pillanatban a másik sértett is sorra került, akit a földön fekve ütlegeltek.

És ezek után jött a gázspray

A vádlott elővette a flakont és a sértettek, valamint barátjaik felé fújt vele, majd a társaság autóba pattant és elhajtott.

A megtámadott férfi nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, de ahogy a ügyészség kiemelte, a támadás alapján akár sokkal súlyosabb sérülései is kialakulhattak volna.

A vádirat szerint a férfi cselekménye nemcsak a sértettekben, hanem az azt látókban is félelmet keltett. A bíróságra kerülő ügyben az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést, pártfogó felügyeletét és pénzbüntetést indítványoz.

A biztonsági őrök túlkapása pedig nem egyedi eset. Legutóbb a főváros bulinegyedében történt ilyen, amikor a security egy külföldi vendéget küldött padlóra.