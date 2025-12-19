Őrjöngött G.w.M.: durva videó terjed róla az interneten

A Nagy Bulvárcsoport nevű Facebook oldalra töltöttek fel egy, eredetileg TikTokra szánt videót G.w.M.-ről. Egy éjszakai autókázás során készült a felvétel és megmutatja, milyen az, amikor a celeb hisztizik.

G.w.M.

Fotó: YouTube / YouTube

Menj át a piroson, lesz*rom, kifizetem, vigyél mekibe! De menj már át a piroson! A f*szomat, megtehetjük, rapsztárok vagyunk, meg gengszterek"

- üvöltötte magából teljesen kikelve a szemmel láthatóan már nem szomjas, de nagyon éhes G.w.M.

Kiakadt a nép nagypofájú G.w.M. úrtól

A kommentelők nem voltak elragadtatva a rapper új produkciójától.

Gangszter meg rapstar, ő maximum 5 cent lehet nem 50 cent"

- írta az egyikük, míg a másik ezt tanácsolta neki:

Majd akkor is ezt mond, ha ne adj isten, elütsz valakit... f@sz",

egy harmadik pedig ezt kommentele a videó alá:

Kifizeted, de ha balesetezel, akkor mi van te csöves".

A videót ide kattintva nézheti meg!

Amíg G.w.M. egy kocsiban vergődött és követelte, hogy kövessen el szabálysértést a sofőr, Majkának már meg is gyűlt a baja a rendőrökkel. Részegen ült volán mögé, amiről bővebben ebben a cikkünkben olvashat.