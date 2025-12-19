Hírlevél
rapper

Őrjöngött G.w.M.: durva videó terjed róla az interneten

Utasként ült az autóban a rapper, amikor megéhezett. G.w.M. magából kikelve üvöltötte a sofőrnek, hogy menjen át a piroson, és erről videó is készült.
rappernagy bulvárcsoportg. w. mgengszterrapperpirosrendőrfacebookvideógengszterszabálysértés

A Nagy Bulvárcsoport nevű Facebook oldalra töltöttek fel egy, eredetileg TikTokra szánt videót G.w.M.-ről. Egy éjszakai autókázás során készült a felvétel és megmutatja, milyen az, amikor a celeb hisztizik. 

G.w.M.
G.w.M.
Fotó: YouTube / YouTube

Menj át a piroson, lesz*rom, kifizetem, vigyél mekibe! De menj már át a piroson! A f*szomat, megtehetjük, rapsztárok vagyunk, meg gengszterek" 

- üvöltötte magából teljesen kikelve a szemmel láthatóan már nem szomjas, de nagyon éhes G.w.M.

Kiakadt a nép nagypofájú G.w.M. úrtól

A kommentelők nem voltak elragadtatva a rapper új produkciójától. 

Gangszter meg rapstar, ő maximum 5 cent lehet nem 50 cent" 

- írta az egyikük, míg a másik ezt tanácsolta neki: 

Majd akkor is ezt mond, ha ne adj isten, elütsz valakit... f@sz",

egy harmadik pedig ezt kommentele a videó alá: 

Kifizeted, de ha balesetezel, akkor mi van te csöves".

A videót ide kattintva nézheti meg!

Amíg G.w.M. egy kocsiban vergődött és követelte, hogy kövessen el szabálysértést a sofőr, Majkának már meg is gyűlt a baja a rendőrökkel. Részegen ült volán mögé, amiről bővebben ebben a cikkünkben olvashat.

 

 

 

 

 

