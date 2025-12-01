Döbbenetes vallomást tett az édesanya a karateedző ügyében, aki bántalmazta gyerekét

Egy egész országot megdöbbentő esemény történt a szolnoki kalandparkban 2024. július 11-én, amely miatt a volt neves sportszakembert a vádhatóság bíróság elé állította. Az ügyészség védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés kísérletével és kiskorú veszélyeztetésével vádolja a jászberényi karateedzőt, aki fegyelmezés címén rátámadt és kirúgta a lábát egy táborozó gyereknek. A kamerafelvételek szerint a hétéves fiú a rúgás erejétől megpördült a levegőben és a fejére esett – írta a Szoljon.hu.
Nem ő volt az első gyerek akit bántalmazott
A Szolnoki Járásbíróságon folyó per hétfői tárgyalási napján szakértőket hallgattak meg és megjelentek olyan volt tanítványok is, akik állításuk szerint korábban erőszakos cselekmények miatt jelentették fel a trénert. Korábbi tanúvallomásokból kiderült, hogy az edzéseken rendszeres volt a testi büntetés, sőt, egy hajdani tanítványa nemi erőszakkal is vádolta.
A pszichológus szakértő szerint a felrúgott kisfiúban a tettlegességnél nagyobb traumát okoz a környezet folyamatos érdeklődése, ami a történteket felszínen tartja.
Az édesanya közölte, hogy a trauma miatt el is költöztek Jászberényből.
A Magyar Karate Szakszövetség (MKSZ) hivatalos állásfoglalása szerint nem indítanak fegyelmi eljárást, mivel a szolnoki kalandparkban rögzített kamerafelvétel alapján a cselekmény súlyossága és megítélése teljesen egyértelmű számukra.
Többé nem edző
A Magyar Karate Szakszövetség (MKSZ) drákói szigorral lépett fel: a szervezet elnöksége a három danos karatemestert azonnal megfosztotta magyarországi fokozataitól, és véglegesen eltiltotta a karatemester cím használatától.
Ezenfelül kizárták az edzők tagsági sorából, eltiltották a táborszervezéstől, és minden korábbi kitüntetésétől is megfosztották. A szövetség hangsúlyozta, hogy teljes mértékben elhatárolódnak a karate szellemiségéhez méltatlan, vállalhatatlan gyermekbántalmazási esettől, és a rendelkezésükre álló eszközökkel fellépnek az ilyen esetek visszaszorításáért.
A büntetőper bizonyítási eljárása 2026 februárjában folytatódik.