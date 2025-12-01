Döbbenetes vallomást tett az édesanya a karateedző ügyében, aki bántalmazta gyerekét

Egy egész országot megdöbbentő esemény történt a szolnoki kalandparkban 2024. július 11-én, amely miatt a volt neves sportszakembert a vádhatóság bíróság elé állította. Az ügyészség védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés kísérletével és kiskorú veszélyeztetésével vádolja a jászberényi karateedzőt, aki fegyelmezés címén rátámadt és kirúgta a lábát egy táborozó gyereknek. A kamerafelvételek szerint a hétéves fiú a rúgás erejétől megpördült a levegőben és a fejére esett – írta a Szoljon.hu.

Fordulat a gyereket felrúgó karateedző tárgyalásán

Nem ő volt az első gyerek akit bántalmazott

A Szolnoki Járásbíróságon folyó per hétfői tárgyalási napján szakértőket hallgattak meg és megjelentek olyan volt tanítványok is, akik állításuk szerint korábban erőszakos cselekmények miatt jelentették fel a trénert. Korábbi tanúvallomásokból kiderült, hogy az edzéseken rendszeres volt a testi büntetés, sőt, egy hajdani tanítványa nemi erőszakkal is vádolta.

A pszichológus szakértő szerint a felrúgott kisfiúban a tettlegességnél nagyobb traumát okoz a környezet folyamatos érdeklődése, ami a történteket felszínen tartja.

Az édesanya közölte, hogy a trauma miatt el is költöztek Jászberényből.

A Magyar Karate Szakszövetség (MKSZ) hivatalos állásfoglalása szerint nem indítanak fegyelmi eljárást, mivel a szolnoki kalandparkban rögzített kamerafelvétel alapján a cselekmény súlyossága és megítélése teljesen egyértelmű számukra.

A szakértői vélemények bemutatása változatos módon történt: az egyik szakértő kivetítőn keresztül, míg a másik személyesen mondta el álláspontját a bíróság előtt.

Többé nem edző

A Magyar Karate Szakszövetség (MKSZ) drákói szigorral lépett fel: a szervezet elnöksége a három danos karatemestert azonnal megfosztotta magyarországi fokozataitól, és véglegesen eltiltotta a karatemester cím használatától.

Ezenfelül kizárták az edzők tagsági sorából, eltiltották a táborszervezéstől, és minden korábbi kitüntetésétől is megfosztották. A szövetség hangsúlyozta, hogy teljes mértékben elhatárolódnak a karate szellemiségéhez méltatlan, vállalhatatlan gyermekbántalmazási esettől, és a rendelkezésükre álló eszközökkel fellépnek az ilyen esetek visszaszorításáért.

A büntetőper bizonyítási eljárása 2026 februárjában folytatódik.