Ha látja ezt az autót, nagy bajba kerülhet a kisgyereke

A törökkoppányi iskola igazgatója sokkoló bejegyzésben hívta fel a figyelmet egy Zicsben történt, félelemre okot adó esetre. A közlemény szerint egy ismeretlen férfi az autójába próbált becsalni egy kisiskolást, ezért most kiemelt óvatosságra intenek mindenkit, akire gyerek van bízva.
A közösségi médiában kért éberséget a törökkoppányi iskola vezetője, miután egy Zicsben tartózkodó gyereket mindenkit megdöbbentő atrocitás ért – írta a Sonline.hu.

Gyerekek védelmére hívta fel a figyelmet a törökkoppányi iskola igazgatója
Fotó: Facebook

Kisgyereket próbáltak a kocsiba csalogatni

Varga Andrea intézményvezető tájékoztatása szerint egy ismeretlen férfi próbált meg környékezni egy alsós kislányt, a kocsijába akarta csalogatni. Bár a gyermek megrémült, lélekjelenlétének köszönhetően sikerült elkerülnie a bajt. Az igazgatónő nyomatékosan kérte a szülőket, hogy készítsék fel a kicsiket az ilyen szituációkra, és lehetőség szerint ne hagyják őket felügyelet nélkül a buszmegállókban.

A közösségi médiát valóságos hírözön árasztotta el az esettel kapcsolatban
Fotó: Facebook

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette a hírt: a bejelentés után hamar azonosították és megtalálták az érintett autóst. Igyekeznek minél hamarabb tisztázni az ügy körülményeit. 

Nemrég egy osztrák férfi sorsa vált bizonytalanná. A férfi kedvencével és autójával együtt, minden előzmény nélkül tűnt el, a hatóságok pedig jelenleg is nagy erőkkel próbálnak a nyomára bukkanni, bízva a lakosság segítségében.

 

