Ha látja ezt az autót, nagy bajba kerülhet a kisgyereke

A közösségi médiában kért éberséget a törökkoppányi iskola vezetője, miután egy Zicsben tartózkodó gyereket mindenkit megdöbbentő atrocitás ért – írta a Sonline.hu.

Gyerekek védelmére hívta fel a figyelmet a törökkoppányi iskola igazgatója

Fotó: Facebook

Kisgyereket próbáltak a kocsiba csalogatni

Varga Andrea intézményvezető tájékoztatása szerint egy ismeretlen férfi próbált meg környékezni egy alsós kislányt, a kocsijába akarta csalogatni. Bár a gyermek megrémült, lélekjelenlétének köszönhetően sikerült elkerülnie a bajt. Az igazgatónő nyomatékosan kérte a szülőket, hogy készítsék fel a kicsiket az ilyen szituációkra, és lehetőség szerint ne hagyják őket felügyelet nélkül a buszmegállókban.

A közösségi médiát valóságos hírözön árasztotta el az esettel kapcsolatban

Fotó: Facebook

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette a hírt: a bejelentés után hamar azonosították és megtalálták az érintett autóst. Igyekeznek minél hamarabb tisztázni az ügy körülményeit.

