Egy autóhoz csapták egy kisfiú fejét az utcán

Erőszakos incidens történt New Yorkban. Ahogy a Blikk írja, a gyerekbántalmazás egy ártatlan téli játék közben fajult brutális erőszakká. A brooklyni Kensington városrészben egy férfi olyan súlyosan bántott egy tízéves kisfiút, hogy a gyereket kórházba kellett vinni.

Egy ártalmatlan hógolyócsata miatt történt a brutális gyerekbántalmazás Fotó: Illusztráció (Olga Lioncat/Pexels)

Brutális gyerekbántalmazás egy ártatlan hóholyócsata miatt

A New York-i rendőrség tájékoztatása szerint az eset múlt szerdán, nem sokkal délután négy óra után történt az Ocean Parkway közelében. A kisfiú a barátaival hógolyózott az utcán, amikor az egyik hógolyó véletlenül eltalált egy arra sétáló férfit. Ahelyett, hogy békésen rendezte volna a helyzetet, a férfi agresszíven reagált:

megragadta a gyereket, és a fejét egy parkoló autó hátsó szélvédőjének lökte.

A támadó beszállt egy ezüstszínű autóba nyugati irányba elhajtott a Ditmas Avenue-n, a Cortelyou Road felé. A rendőrség nagy erőkkel keresi a férfit.

A környék lakói megdöbbenéssel fogadták a történteket, mivel a hógolyózás a téli időszak egyik legártatlanabb gyerekjátéka. Többen hangsúlyozták, hogy elfogadhatatlannak tartják, hogy egy felnőtt brutalitással lépjen fel egy gyermekkel szemben.

A rendőrök arra kérik a lakosságot, hogy aki felismeri a járművet vagy szemtanúja volt az esetnek, haladéktalanul jelentkezzen Az ügyben továbbra is intenzív nyomozás zajlik

– írja a CBS News.

