Nem bírta elviselni kéthetes kislánya sírását, súlyos árat fizet érte

Jogerős ítélet született egy vasi gyermekbántalmazási ügyében. A Győri Ítélőtábla helybenhagyta a Szombathelyi Törvényszék döntését, amely 5 év börtönbüntetéssel, közügyektől való eltiltással és a feltételes szabadság lehetőségének kizárásával sújtotta azt az anyát, aki kegyetlenül bántalmazta kéthetes kislányát – írja a Vaol.hu.

Öt évet kapott a gyermekbántalmazásért a vasi anya

Fotó: Cseh Gábor / Forrás: VN-archív

Gyermekbántalmazás Vasban: jogerős büntetés szabtak ki

A jogerős tényállás szerint a nő és élettársa egészséges gyermekkel tértek haza a kórházból, azonban az anya egyre kevésbé viselte el a csecsemő sírását: kezdetben ,,csak" kiabált vele, később pedig fizikailag bántotta kisbabáját.

Többször megrázta a babát úgy, hogy annak feje előre-hátra csapódott, máskor befogta a száját, illetve hason fekvő helyzetben a matracba nyomta a fejét, aminek következtében a gyermek koponyacsonttörést szenvedett.

A kislány állapota 2024 áprilisára drámaian romlott. Aluszékonnyá, étvágytalanná vált, ezért az anya – a védőnő tanácsára – orvoshoz vitte, ahonnan azonnal kórházba szállították. A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően sikerült megmenteni az életét, de sérülései maradandók, és a szakértők szerint soha nem lesz képes önmagát ellátni.

A nő élettársa mindvégig tudott a bántalmazásról, látta a sérüléseket és a gyermek állapotának romlását, mégsem tett semmit. A bíróság ezért őt kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte; az ítélet vele szemben jogerős.

Az anya és védője enyhítésért fellebbeztek, de az ítélőtábla egyetértett az ügyészséggel: a kiszabott büntetés nemcsak arányos, hanem elengedhetetlen is, ezért változtatás nélkül hagyta jóvá a korábbi döntést. A kislány további ellátása szakintézményben történik.