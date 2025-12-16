Árammal akart gyilkolni a kábítószer hatása alatt lopással gyanúsított pécsi férfi

A Baranya vármegyei hírportál, a Bama.hu írta meg, hogy 2016-ban még nem tudták beazonosítani azt a pécsi férfit, aki után emberölés kísérlete miatt nyomoztak. Áramütéssel akart gyilkolni, és csak egy biztonsági őr éberségén múlott, hogy nem történt emberéletet követelő tragédia.
Árammal akart gyilkolni, most végre elkapták
A vádlott még 2016-ban egy pécsi cég ingatlanának kapujába vezetett áramot. Az egyik biztonsági őr vette észre a házilag készített szerkezetet a kapun, aki azonnal lerántotta a veszélyes eszközt, amivel zárlatot okozott. Habár az őr megfogta a kaput, sérülések nélkül megúszta az esetet. A kirendelt szakértő jelentése szerint a
szerkezet súlyos sérüléseket tudott okozni, akár emberhalál is lehetett volna a történet vége.
A nyomozók emberölés kísérlete miatt indítottak eljárást, azonban az elkövetőt nem sikerült beazonosítaniuk, ezért 2017 nyarán a nyomozást felfüggesztették.
Az ügyben a fordulat 2025-ben állt be, ugyanis az év elején az időközben összegyűjtött információk alapján a rendőrségnek sikerült beazonosítania a tettest. Az elfogása során a lakásán és a ruházatában kábítószergyanús anyagokat találtak. A gyorsteszt kimutatta hogy a feltételezett tettes kábítószert fogyasztott. A nyomozás során az is kiderült, hogy rendszeresen lopott a korábbi munkahelyein, az általa okozott kár meghaladta a 2,5 millió forintot.
A gyanúsítottat kihallgatták, őrizetbe vették, és a rendőrség kezdeményezte letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság a nyomozást befejezte, az ügy iratait a napokban adta át az ügyészségnek
– írja a Bama.hu
Emberölési kísérlet a Szegedi Tudományegyetem Pszichiátriai Klinikáján
Az elkövető többször megütötte, majd fojtogatta betegtársát a szegedi pszichiátrián. A rendőrség végül emberölés kísérlete miatt indított eljárást az ügyben. Érdeklik a részletek? Kattintson az Origóra!