Árammal akart gyilkolni a kábítószer hatása alatt lopással gyanúsított pécsi férfi

A Baranya vármegyei hírportál, a Bama.hu írta meg, hogy 2016-ban még nem tudták beazonosítani azt a pécsi férfit, aki után emberölés kísérlete miatt nyomoztak. Áramütéssel akart gyilkolni, és csak egy biztonsági őr éberségén múlott, hogy nem történt emberéletet követelő tragédia.

Majd 10 évbe tellett, de elfogták azt a férfit, aki árammal akart gyilkolni

Árammal akart gyilkolni, most végre elkapták

A vádlott még 2016-ban egy pécsi cég ingatlanának kapujába vezetett áramot. Az egyik biztonsági őr vette észre a házilag készített szerkezetet a kapun, aki azonnal lerántotta a veszélyes eszközt, amivel zárlatot okozott. Habár az őr megfogta a kaput, sérülések nélkül megúszta az esetet. A kirendelt szakértő jelentése szerint a

szerkezet súlyos sérüléseket tudott okozni, akár emberhalál is lehetett volna a történet vége.

A nyomozók emberölés kísérlete miatt indítottak eljárást, azonban az elkövetőt nem sikerült beazonosítaniuk, ezért 2017 nyarán a nyomozást felfüggesztették.

Az ügyben a fordulat 2025-ben állt be, ugyanis az év elején az időközben összegyűjtött információk alapján a rendőrségnek sikerült beazonosítania a tettest. Az elfogása során a lakásán és a ruházatában kábítószergyanús anyagokat találtak. A gyorsteszt kimutatta hogy a feltételezett tettes kábítószert fogyasztott. A nyomozás során az is kiderült, hogy rendszeresen lopott a korábbi munkahelyein, az általa okozott kár meghaladta a 2,5 millió forintot.

A gyanúsítottat kihallgatták, őrizetbe vették, és a rendőrség kezdeményezte letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt. A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság a nyomozást befejezte, az ügy iratait a napokban adta át az ügyészségnek

