51 késszúrással végzett plátói szerelmével a mezőberényi férfi

Élete végéig börtönben marad az a gyilkos férfi, aki 2024 nyarán egy fiatal nőt ölt meg brutális kegyetlenséggel Mezőberényben. 51 késszúrással végzett áldozatával, a Gyulai Törvényszék pedig előre kitervelt, aljas indokból elkövetett emberölés miatt életfogytig tartó fegyházra ítélte, feltételes szabadlábra helyezés nélkül – írta meg a Beol.hu.

A mezőberényi gyilkos életfogytig tartó börtönbüntetést kapott a kegyetlen gyilkosság miatt

Fotó: Bencsik Ádám

A férfi évek óta egyedül élt áramszolgáltatás nélküli házában, és gyakran járt abba az italboltba, ahol a sértett dolgozott felszolgálóként. Ott szövődött benne a megszállottság: szerelmes volt, de nem mert közeledni. Irigyelte, hogy a lány fiatalon boldog és anyagilag független. Fantáziái a valósággal sosem találkoztak, de a vágy és a harag egyre sötétebb keverékké vált benne.

Végzetes lett a gyilkos megszállottsága

Áldozata heteken át furcsa támadásokról számolt be: állati tetemek és szemét kerültek az udvarukra. A kamera felszerelése után a jelenség abbamaradt, de a férfi minden részletre rákérdezett, mintha a kontroll a célja lett volna.

Amikor megtudta, hogy a lány párkapcsolatot kezdett, eldöntötte, hogy végez vele. Otthon a konyhaasztalon hevert a 22 centis kés, minden reggel ránézett, hogy emlékeztesse magát a tervére.

2024. június 7-én bement az italboltba és miután mindenki távozott, a pult mögött lesben állt, majd 51 késszúrással végzett a nővel. Többször saját magát is megsebezte, közben intim helyen is érintve, emberi méltóságában is megalázta áldozatát. A mentők a férfi életét megmentették, a nő azonban a helyszínen meghalt.