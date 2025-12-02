Letartóztatták a miskolci gyilkost, aki egy kővel verte szét az áldozata fejét

A Miskolci Járásbíróság elrendelte annak a gyanúsítottnak a letartóztatását, aki úgy megverhette a sértettet Miskolcon, a Feszty Árpád utcában, hogy a férfi a helyszínen életét vesztette – közölte a Miskolci Törvényszék kedden a hivatalos oldalán. A brutális gyilkos magára hagyta az áldozatát, aki nem élte túl a kegyetlen bántalmazást.

A bíróság elrendelte a miskolci gyilkos letartóztatását

Fotó: Illusztráció (Liudmyla Shalimova/Pexels)

Rácsok mögött a miskolci gyilkos

Az eddig rendelkezésekre álló adatok szerint a gyanúsított 2025. november 29-én a késő esti órákban Miskolcon a Feszty Árpád utcában veszett össze a későbbi áldozatával. A hangos szóváltás során megütötte a férfit, aki az ütéstől a földre rogyott. Amikor felállt, a gyilkosa felkapott a földről egy követ, és azzal fejbe ütötte. A sértett ismét a földre esett. A gyilkosa ekkor többször nagy erővel fejbe rúgta a földön fekvő férfit. Ezek után a támadó elment a helyszínről, mit sem törődve a földön fekvő férfi fejsérüléseivel.

A brutális támadás következtében az áldozat arc-, áll- és orrcsonttörést, valamint koponyazúzódást szenvedett el, koponyaűri sérülése keletkezett, ez vezethetett a halálához.

Az agresszív férfi tettének pontos büntetőjogi minősítése a nyomozás lezárulta után fog megtörténni.

Az eljárás tárgyát képező kiemelt tárgyi súlyú, élet elleni bűncselekmény súlyos büntetési tételére (5 évtől 15 évig terjedő szabadságvesztés) figyelemmel, bűnösségének megállapítása esetén a gyanúsítottal szemben súlyos büntetés kiszabása várható. A járásbíróság álláspontja szerint minderre tekintettel megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén a büntetőeljárás során elérhetetlenné válna, így különösen megszökne, elrejtőzne, amit nem ellensúlyoznak személyi körülményei

– írja a Miskolci Törvényszék.

A bíróság elrendelte a gyanúsított egy hónapra történő letartóztatását.

