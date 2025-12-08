Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hivatalos! Így hozhatják vissza az orosz gázt Európába a brüsszeli szankciók ellenére

Olvasta már?

Itt vannak a friss számok: brutálisan nőtt a Fidesz előnye – nagy pofon a Tiszának

gyilkos

Kedden kiderül, meddig lesz a rácsok mögött a párját feldaraboló kegyetlen gyilkos

3 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rendszeresen verte az élettársát a gátlástalan hajléktalan, akit végül brutálisan agyonvert. A gyilkos a párja holttestét válogatott módszerekkel akarta eltüntetni, de nem tudta elkerülni a lebukást.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyilkoshajléktalanfenyegetésbírósági döntésmásodfokú ítéletholttestagyonvertekéseléségetésfeldarabolt

Kedden másodfokon folytatódik annak a hajléktalannak az ügye, aki állati kegyetlenséggel végzett a szintén hajléktalan élettársával. A gyilkos, miután megölte a párját, mindent elkövetett, hogy eltüntesse a nő holttestét. A legbrutálisabb krimiket megszégyenítő rémtett borzongató részleteiről a Bama.hu számolt be. 

gyilkos
Másodfokon hoznak ítéletet a párját feldaraboló kegyetlen hajléktalan gyilkos ügyében
Fotó: Illusztráció (Towfiqu barbhuiya/Pexels)

A vérgőzös gyilkos gaztette

Az elsőfokú vádlott több hónapon keresztül kínozta és alázta a kiszolgáltatott élethelyzetű párját. A két hajléktalan rabja volt az alkoholnak, nagyon sokat veszekedtek. 

Ilyenkor a férfi több alkalommal is súlyosan bántalmazta az élettársát.

2023 júliusában az egész napos italozás után a férfin kitört a féltékenységi roham, ami súlyos erőszakba torkollott. A férfi ököllel ütötte a nőt, akit meg is rugdosott és egy sodrófával is többször megütötte. A nő csak két nappal a verés után került kórházba, ahol 8 napon túl gyógyuló sérüléseket állapítottak meg nála. 

A nő ennek ellenére visszatért a kínzójához.

2023 őszén a vádlott ismét nagyon megverte az élettársát és egy vascsővel is többször megütötte. A nő a mintegy negyedórás verés után lefeküdt, és az elalvása után belehalt a súlyos sérüléseibe. 

A Pécsi Ítélőtábla vádirata szerint az elsőrendű vádlott megzsarolta a helyszínen tartózkodó magatehetetlen, a félelemtől leblokkolt másodrendű vádlottat, akinek a segítségével próbálta a holttestet eltüntetni. A férfitől a környezetében mindenki rettegett.

Az elvetemült gyilkos a holttestet pokrócokkal letakarta, majd begyújtotta. 

Miután a holttest nem égett el, 

levitték a Zala folyóhoz, a folyóba dobták, újból megpróbálták elégetni. Miután úgy sem sikerült, a férfi egy késsel feldarabolta a holttestet, majd a részeit egy bokor tövében elásta.

A szerencsétlenül járt hajléktalan nő földi maradványaira 2024 márciusában találtak rá. Megtalálásában a másodrendű vádlott volt a hatóságok segítségére.

A könyörtelen férfi mindeközben mindenkinek azt mondta, hogy az élettársa külföldre ment prostituáltnak. A férfi nemcsak a nővel bánt ilyen kegyetlenül, 2023-ban a saját testvérét is megkéselte.

  • A Zalaegerszegi Törvényszék első fokon az elsőrendű vádlottat aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett testi sértés, halált okozó testi sértés, valamint súlyos testi sértés miatt mondta ki bűnösnek. A férfit 10 év börtönre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélték, feltételes szabadság lehetősége nélkül.
  • A másodrendű vádlottat bűnpártolás miatt 60 nap elzárásra ítélték; az ő esetében az ítélet már jogerős 

– írja a Bama.hu.

Az elsőfokú ítélet ellen az elvetemült gyilkos a védőjével együtt fellebbezést nyújtott be. A keddi tárgyaláson kiderül, hogy helyben hagyják-e az ítéletet vagy módosítják.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!