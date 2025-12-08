Kedden kiderül, meddig lesz a rácsok mögött a párját feldaraboló kegyetlen gyilkos

Kedden másodfokon folytatódik annak a hajléktalannak az ügye, aki állati kegyetlenséggel végzett a szintén hajléktalan élettársával. A gyilkos, miután megölte a párját, mindent elkövetett, hogy eltüntesse a nő holttestét. A legbrutálisabb krimiket megszégyenítő rémtett borzongató részleteiről a Bama.hu számolt be.

Másodfokon hoznak ítéletet a párját feldaraboló kegyetlen hajléktalan gyilkos ügyében

Fotó: Illusztráció (Towfiqu barbhuiya/Pexels)

A vérgőzös gyilkos gaztette

Az elsőfokú vádlott több hónapon keresztül kínozta és alázta a kiszolgáltatott élethelyzetű párját. A két hajléktalan rabja volt az alkoholnak, nagyon sokat veszekedtek.

Ilyenkor a férfi több alkalommal is súlyosan bántalmazta az élettársát.

2023 júliusában az egész napos italozás után a férfin kitört a féltékenységi roham, ami súlyos erőszakba torkollott. A férfi ököllel ütötte a nőt, akit meg is rugdosott és egy sodrófával is többször megütötte. A nő csak két nappal a verés után került kórházba, ahol 8 napon túl gyógyuló sérüléseket állapítottak meg nála.

A nő ennek ellenére visszatért a kínzójához.

2023 őszén a vádlott ismét nagyon megverte az élettársát és egy vascsővel is többször megütötte. A nő a mintegy negyedórás verés után lefeküdt, és az elalvása után belehalt a súlyos sérüléseibe.

A Pécsi Ítélőtábla vádirata szerint az elsőrendű vádlott megzsarolta a helyszínen tartózkodó magatehetetlen, a félelemtől leblokkolt másodrendű vádlottat, akinek a segítségével próbálta a holttestet eltüntetni. A férfitől a környezetében mindenki rettegett.

Az elvetemült gyilkos a holttestet pokrócokkal letakarta, majd begyújtotta.

Miután a holttest nem égett el,

levitték a Zala folyóhoz, a folyóba dobták, újból megpróbálták elégetni. Miután úgy sem sikerült, a férfi egy késsel feldarabolta a holttestet, majd a részeit egy bokor tövében elásta.

A szerencsétlenül járt hajléktalan nő földi maradványaira 2024 márciusában találtak rá. Megtalálásában a másodrendű vádlott volt a hatóságok segítségére.

A könyörtelen férfi mindeközben mindenkinek azt mondta, hogy az élettársa külföldre ment prostituáltnak. A férfi nemcsak a nővel bánt ilyen kegyetlenül, 2023-ban a saját testvérét is megkéselte.

A Zalaegerszegi Törvényszék első fokon az elsőrendű vádlottat aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett testi sértés, halált okozó testi sértés, valamint súlyos testi sértés miatt mondta ki bűnösnek. A férfit 10 év börtönre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélték, feltételes szabadság lehetősége nélkül.

A másodrendű vádlottat bűnpártolás miatt 60 nap elzárásra ítélték; az ő esetében az ítélet már jogerős

– írja a Bama.hu.