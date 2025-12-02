Drogmámorban vert halálra két embert a fonói gyilkos – videó

Vérfagyasztó jelenetsorok játszódtak le 2025 kora tavaszán az alig 300 főt számláló somogyi településen. Egy harmincas éveiben járó, drogos férfi a hagymázas képzelgései közben azt hitte, hogy az egyik rokonát elrabolták, és őt is meg fogják támadni. Ezért egy bottal a kezében gyilkolni indult. A Somogy Vármegyei Főügyészség több ember sérelmére különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés és más bűncselekmények miatt emelt vádat a kegyetlen gyilkos ellen – írta meg a Somogy vármegyei hírportál.

A fonósi gyilkos letartóztatásának pillanatai Fotó: Sonline.hu

A brutális gyilkos mindenkivel végezni akart, aki csak az útjába került

A Sonline.hu tájékoztatása szerint a hallucináló gyilkos az akácfa bottal a kezében a település központja felé vette az irányt azon a végzetes napon. Súlyos következményei lettek az ámokfutásának.

Egy idős nő éppen a falu művelődési házából kilépve a közeli buszmegálló felé vette az irányt, amikor az odaérkező drogos a bottal minden indok nélkül rátámadt.

Nagy erővel többször fejbe ütötte.

A támadást látta egy ott lakó nő, aki rákiabált az őrjöngőre, aki ezt hallva elkezdett a nő felé rohanni.

Egy – a szintén a művelődési házból kilépő – idős férfi megpróbálta útját állni, de a vérgőzös vádlott őt is súlyosan megsebesítette. Az életét a szemtanú nő férje mentette meg, akinek a láttán a gyilkos egy rövid időre megtorpant.

Ez használta ki a házaspár, akik az idős sérültet a saját udvarukba menekítették.

Ezek után a gyilkos a közeli csemegebolt felé indult. Berúgta az üzlet ajtaját, és az ott dolgozó eladónőre támadt. A nőt olyan brutális kegyetlenséggel ütötte, hogy az áldozata a boltban belehalt a sérüléseibe.

A férfi zsebre vágta az aznapi bevételt, amely meghaladta a 200 ezer forintot, és a nő slusszkulcsát is, majd elhagyta a bűntett helyszínét. Megölt áldozata autójával Siófok irányába menekült, akkor már több rendőr is üldözte. Végül a drogos Siófokon balesetet szenvedett, és a rendőrök elkapták.

Az első áldozata néhány nappal a kórházba szállítása után meghalt. Az idős férfi súlyos sérüléseket szenvedett el, de életben maradt.

A Somogy Vármegyei Főügyészség a Kaposvári Törvényszékre benyújtott vádiratában a nyomozás során mindvégig letartóztatás alatt álló férfival szemben életfogytig tartó, fegyház fokozatban végrehajtandó szabadságvesztés kiszabására tett indítványt azzal, hogy a bíróság a férfit a feltételes szabadság lehetőségéből zárja ki.