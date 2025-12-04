„Ildikó viselkedése vezetett idáig” – mondta az utolsó szó jogán a gyilkos

Az eperjeskei férfi, V. J. 2024 nyarán hajszál híján megölte az asszonyt, aki hét éven át a szeretője volt, a nő partnerét pedig halálra verte egy csákánynyéllel. A brutális gyilkos korábban elismerte, amit tett, de szerinte a férfi támadt rá, neki pedig elborult az agya. Dr. Bartha Andrea törvényszéki bíró december 4-én, nem jogerősen életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte a kegyetlen férfit – közölte a Szon.hu.

Életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték a gyilkost

Fotó: Police.hu

Az ítéleti tényállás szerint V. J. tavaly július 15-én késő este meglátogatta V. Z-né Ildikót, akibe állítása szerint szerelmes volt és évek óta szeretők voltak. A lakásához érve férfihangokat hallott, ezért felkapott egy csákánynyelet, azzal ment be a lakásba, majd rátámadt a fotelben ülő, súlyosan ittas B. T-re.

Vörös köd szállt a gyilkos agyára

A vádlott B. T. nyakát és a fejét többször közepes-nagy erővel megütötte, emiatt a férfi koponyája több ponton betört, az agya összezúzódott, de a nyakszirtcsontja, és az egyik nyakcsigolyája is eltört, ezért a helyszínen elhunyt.

V. J. ekkor az ágyról felállni készülő Ildikó felé fordult, s úgy meglökte, hogy a nő beütötte a fejét az ablakpárkányba. Az asszony megpróbált elmenekülni, de a vádlott visszahúzta, az ágyra lökte, és többször megütötte. A bántalmazás következtében V. Z-nének a halántékcsontja és a szemgödre is eltört. A férfi ezután hazament, ahol elégette a ruháit és a szerszámnyelet.

Két nap múlva találtak rájuk

A nyári hőség miatt már felismerhetetlen, halott férfira és a súlyosan sérült Ildikóra barátnője talált rá, miután elment hozzá, mert a közmunkásként foglakoztatott nő nem ment dolgozni. A szörnyű felfedezéskor az ágyban fekvő V. Z-nét is halottnak hitték, azonban kiderült, hogy életben van, így kórházba szállították, ahol négy műtéten esett át.

Ez hangzott el a csütörtöki tárgyaláson

Perbeszédében az ügyész közölte: a vádlott védekezésével szemben nem állt fenn jogos védelmi helyzet, hiszen V. J. volt az, aki egy, az emberi élet kioltására alkalmas eszközzel ment be egy idegen házába. Az ütések száma és ereje alapján egyértelmű volt a szándék: meg akarta ölni a nőt és annak szeretőjét is. Emiatt kizárólag a legsúlyosabb büntetés kiszabása indokolt.

Ildikó viselkedése vezetett idáig. Kiborított, kiszipolyozott, és tönkretette az idegeimet, ezért történt meg a legrosszabb"

– ezt mondta az utolsó szó jogán V. J.