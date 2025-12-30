Magyarországra szökhetett a körözött román gyilkos; ötezer eurót is bezsebelhet, aki látta

Július végén Magyarország irányába menekülhetett Románia egyik legveszélyesebb körözött bűnözője. A 37 éves Emil Gânj, akit korábban emberrablás és gyilkosság miatt is elítéltek, a gyanú szerint a házi őrizetből szökött meg, majd brutális emberölést követett el Erdélyben. Azóta felszívódott, nem sikerült elfogni – írta a Blikk.hu.
A román hatóságok nagyszabású hajtóvadászatot indítottak a férfi után. Több száz rendőr, kutyás egységek, drónok és kommandós alakulatok kutatták át Mezőméhest és Arad megye határ menti térségeit, de Gânj Emilnek sikerült kijátszania a rendőrségi zárlatot. A nyomok szerint a magyar határ felé vette az irányt, ezért a magyar hatóságok is bekapcsolódtak a keresésébe. Az Országos Rendőr-főkapitányság közlése szerint a férfi továbbra is szökésben van.
A román rendőrség európai és nemzetközi elfogatóparancsot adott ki ellene, valamint felkerült az Europol legkeresettebb bűnözőinek listájára is.
A nyomozók friss fotókat és részletes személyleírást tettek közzé, köztük jellegzetes anyajegyeit, műtéti hegeit és tetoválásait, amelyek megnehezítik az álcázást.
Így néz ki a gyilkos
- A gyanúsított körülbelül 175 centiméter magas,
- sportos testalkatú,
- barna hajú,
- rövidre nyírt frizurát visel,
- kecskeszakálla van. Eltűnésekor sötét nadrág és gumicsizma volt rajta, valamint egy fekete hátizsákot vitt magával. A hatóságok hangsúlyozzák: rendkívül erőszakos és veszélyes személyről van szó, senki ne próbálja meg saját maga feltartóztatni.
A román rendőrök feltételezése szerint Gânj Emil időközben megváltoztathatta külsejét, lefogyhatott, szakálla megnőhetett. Kriminalisztikai profilja alapján kizárják annak lehetőségét, hogy önként feladná magát vagy végezne magával.
2025. július 8-án Mezőméhesen egy 46 éves nő értesítette a tűzoltókat, miután felgyújtották az otthonát, és attól tartott, hogy lánya az épületben tartózkodik. A tűzoltók egy 23 éves nő, Anda elszenesedett holttestét találták meg egy szekrénybe rejtve. Az orvosszakértői vizsgálat szerint a fiatal nőt halála előtt brutálisan bántalmazták, végtagjait eltörték.
Volt párját ölte meg
A nyomozás szerint az elkövető az áldozat korábbi párja lehetett. A férfi már korábban is megszegte a vele szemben elrendelt távoltartási végzést, és megjelent a nő otthonánál. Anda egy ideig rendőri védelem alatt állt, ám április közepétől a felügyeletet csökkentették, miután a nő kérte annak megszüntetését, azt állítva, hogy kibékült volt partnerével, és már nem érzi magát veszélyben. A román belügyminiszter szerint a férfi ezzel megtéveszthette az áldozatot. A gyilkosság előtti pillanatokat egy térfigyelő kamera is rögzítette. Emil Gânjt július 15-én Beszterce-Naszód megyében észlelték utoljára, ahol egy elhagyatott pajta padlásán tölthette az éjszakát. A rendőrök mindössze néhány száz méterre voltak tőle, amikor az erdőbe menekült, majd a nyomok alapján a magyar határ irányába indult tovább. A terület átfésülése ellenére nem sikerült elfogni.
A román rendőrség 5000 eurós jutalmat ajánlott fel minden olyan információért, amely a szökevény kézre kerítéséhez vezethet, függetlenül attól, hogy az információ melyik országból érkezik. A magyar rendőrség kéri, hogy aki a férfi tartózkodási helyéről érdemi információval rendelkezik, az haladéktalanul tegyen bejelentést a Telefontanú zöldszámán vagy a 112-es segélyhívón.