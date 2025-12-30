Magyarországra szökhetett a körözött román gyilkos; ötezer eurót is bezsebelhet, aki látta

Július végén Magyarország irányába menekülhetett Románia egyik legveszélyesebb körözött bűnözője. A 37 éves Emil Gânj, akit korábban emberrablás és gyilkosság miatt is elítéltek, a gyanú szerint a házi őrizetből szökött meg, majd brutális emberölést követett el Erdélyben. Azóta felszívódott, nem sikerült elfogni – írta a Blikk.hu.

Magyarországon bujkálhat a román gyújtogatós gyilkos

Fotó: Police.hu

A román hatóságok nagyszabású hajtóvadászatot indítottak a férfi után. Több száz rendőr, kutyás egységek, drónok és kommandós alakulatok kutatták át Mezőméhest és Arad megye határ menti térségeit, de Gânj Emilnek sikerült kijátszania a rendőrségi zárlatot. A nyomok szerint a magyar határ felé vette az irányt, ezért a magyar hatóságok is bekapcsolódtak a keresésébe. Az Országos Rendőr-főkapitányság közlése szerint a férfi továbbra is szökésben van.

A román rendőrség európai és nemzetközi elfogatóparancsot adott ki ellene, valamint felkerült az Europol legkeresettebb bűnözőinek listájára is.

A nyomozók friss fotókat és részletes személyleírást tettek közzé, köztük jellegzetes anyajegyeit, műtéti hegeit és tetoválásait, amelyek megnehezítik az álcázást.

Így néz ki a gyilkos

A gyanúsított körülbelül 175 centiméter magas,

sportos testalkatú,

barna hajú,

rövidre nyírt frizurát visel,

kecskeszakálla van. Eltűnésekor sötét nadrág és gumicsizma volt rajta, valamint egy fekete hátizsákot vitt magával. A hatóságok hangsúlyozzák: rendkívül erőszakos és veszélyes személyről van szó, senki ne próbálja meg saját maga feltartóztatni.

A román rendőrök feltételezése szerint Gânj Emil időközben megváltoztathatta külsejét, lefogyhatott, szakálla megnőhetett. Kriminalisztikai profilja alapján kizárják annak lehetőségét, hogy önként feladná magát vagy végezne magával.

2025. július 8-án Mezőméhesen egy 46 éves nő értesítette a tűzoltókat, miután felgyújtották az otthonát, és attól tartott, hogy lánya az épületben tartózkodik. A tűzoltók egy 23 éves nő, Anda elszenesedett holttestét találták meg egy szekrénybe rejtve. Az orvosszakértői vizsgálat szerint a fiatal nőt halála előtt brutálisan bántalmazták, végtagjait eltörték.