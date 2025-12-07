28 év után szólalt meg az egyetlen túlélő a legendás robbantásos gyilkosság ügyében – videó

A kilencvenes évek egyik legdurvább leszámolása Veszprémben történt, ahol a Molnár Péter ellen robbantásos gyilkosság merényletét követték el – írta a Veol.hu.
1997 augusztusában egy Nissan Patrol a levegőbe repült a Balatonalmádi felé vezető úton. A kocsit vezető Molnár Péter, a helyi éjszakai élet egyik ikonikus figurája nem élte túl a robbanást. Mellette viszont ott ült Németh Krisztián, aki valóságos csoda folytán életben maradt.
Krisztián ma is kristálytisztán emlékszik a detonációra:
"A veszprémi Zöld Alma cukrászdából indultunk Balatonalmádiba, hogy Péter elintézhesse az egyik ottani üzleti ügyét, ám Szentkirályszabadját elhagyva óriási detonáció rázta meg a kocsit. Először azt hittem, hogy valamennyi kerék defektet kapott, aztán néhány másodperc kieshetett nálam, ugyanis a következő képkocka már az volt előttem, hogy a levegőbe repült Nissan lángol az út melletti bokros, füves részen. Pánikba estem, hiszen a ruhám és a hajam is meggyulladt, majd nagy nehezen, törött lábbal kikászálódtam a járműből. Ezt követően rövid időre ismét elveszíthettem az eszméletemet, mert az újabb jelenet az volt, hogy a kocsiból kirepült Péter mellé fektetnek az úton, akinek leszakadtak a lábai. A riasztott mentők nyomban kórházba vittek, ahol kiderült, hogy több súlyos sérülést szenvedtem, ezért azonnali életmentő műtétekre volt szükségem, hogy most itt lehessek. Emiatt örök hálával tartozom a veszprémi kórház akkori orvosainak, akik többek között gégemetszést hajtottak rajtam végre, szalagokat varrtak össze a kezemben, amit repeszek vágtak át, a lábam pedig azóta is csavarokkal működik. Nagyon rossz állapotban voltam, olyannyira, hogy az egyik rádió tévedésből azt mondta be, hogy a baleset másik sérültje is elhunyt. Azóta augusztus 13-án tartom a második születésnapomat. A maradandó csapások ma is ott éktelenkednek rajtam, mégis szerencsésnek érezhetem magam, hiszen túléltem ezt a szörnyűséget. Az egészségügyi intézményt csak hetek múlva, a saját felelősségemre hagyhattam el, és több mint egy évnek kellett eltelni ahhoz, hogy újra sportolhassak."
– mondta a merénylet túlélője.
Mi állt a gyilkosság hátterében?
A hatóságok szerint a motiváció nem bonyolult, hiszen egyértelműen a kilencvenes évek pénztermelő diszkóit akarták megszerezni Molnártól.
A nyomozás szerint a felbujtók már 1997 nyarán eldöntötték, hogy megölik őt. A robbanószert beszerezték, a végrehajtókat kijelölték, az akció pedig bár nem pont a tervek szerint, de végül megtörtént.
Most, majdnem három évtizeddel később, hat embert gyanúsítanak az előre kitervelt gyilkosság miatt. A gyanúsítottak között van felbujtó, végrehajtó és segítő is, köztük olyanok, akik annak idején Molnár környezetéhez tartoztak.
A túlélő azóta új életet kezdett és több harcművészeti ágban szerzett bajnoki címeket, edző lett és a lövészetben is országos szinten kiváló eredményeket hoz.
Ma már kerüli az éjszakai életet és a családja jelenti számára a biztonságot és a békét. Krisztiánt most egyszerre árasztja el a megkönnyebbülés és a düh, de ahogyan ő fogalmaz:
"Örülök, hogy ha ennyi idő múltával is, de rendőrkézre kerültek az elkövetők. Ma már nem csinálnék velük semmit, meghagynám ezt a törvénykezésre. Úgy vélem, ha elítélik őket, akkor nagyon súlyos büntetésekre számíthatnak. Remélem, hogy ha valóban ők voltak a tettesek, akkor az igazságszolgáltatás példát statuál velük szemben, de bármennyi évet is maradnak a rácsok mögött, az ítélet a halálakor 33 éves barátomat nem támasztja fel: csak emlék marad az idők végeztéig".