28 év után szólalt meg az egyetlen túlélő a legendás robbantásos gyilkosság ügyében – videó

Mi állt a gyilkosság hátterében?

A hatóságok szerint a motiváció nem bonyolult, hiszen egyértelműen a kilencvenes évek pénztermelő diszkóit akarták megszerezni Molnártól.

A nyomozás szerint a felbujtók már 1997 nyarán eldöntötték, hogy megölik őt. A robbanószert beszerezték, a végrehajtókat kijelölték, az akció pedig bár nem pont a tervek szerint, de végül megtörtént.

Most, majdnem három évtizeddel később, hat embert gyanúsítanak az előre kitervelt gyilkosság miatt. A gyanúsítottak között van felbujtó, végrehajtó és segítő is, köztük olyanok, akik annak idején Molnár környezetéhez tartoztak.

A túlélő azóta új életet kezdett és több harcművészeti ágban szerzett bajnoki címeket, edző lett és a lövészetben is országos szinten kiváló eredményeket hoz.

Ma már kerüli az éjszakai életet és a családja jelenti számára a biztonságot és a békét. Krisztiánt most egyszerre árasztja el a megkönnyebbülés és a düh, de ahogyan ő fogalmaz: