A kislány karácsony előtt elvesztette mindkét szülőjét, pedig csak egyikük hunyt el

Egy 30 éves nő holttestére bukkantak hétfőn egy vajdahunyadi lakásban, ahol az asszony élettársával élt együtt. A gyilkosság ügyében az áldozattal egykorú férfit gyanúsítják, aki a hatóságok szerint a tragédia idején a lakásban tartózkodott – írja a Maszol.

Gyilkosságba torkollott a brutális verés

Fotó: Illuztráció (román rendőrség/Maszol)

Brutális gyilkosság

Az Observator információi alapján a nő és élettársa vasárnap este hevesen összevesztek. A vita elfajult, a férfi pedig olyan súlyosan bántalmazta a nőt, hogy az az éjszaka folyamán belehalt a sérüléseibe.

A szomszédok beszámolói ellentmondásosak. Volt, aki azt mondta, nem sejtették, hogy a kapcsolat ennyire megromlott, mások szerint azonban az utóbbi időben rendszeresek voltak a konfliktusok, és a kapcsolatot szerelemféltés is terhelte.

Egy kislány maradt félárván

Úgy tudni, a párnak egy közös kislánya is volt, aki most egyik pillanatról a másikra elvesztette szüleit, hiszen apja súlyos büntetőeljárás elé néz. A hatóságok az élettársat előállították, emberölés gyanújával hallgatták ki.

A Maszol.ro beszámolója szerint az eset ismét rávilágít arra, hogy a párkapcsolati erőszak milyen végzetes következményekkel járhat. A nyomozás jelenleg is folyamatban van, a hatóságok további részleteket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra – írja a Maszol.

Kötéllel a kocsijához kötötte a szomszédját, de előtte kétszer áthajtott a fején

A támadó először egy rúddal leütötte a 35 éves áldozatot, majd megverte, amit akkor sem hagyott abba, amikor a fiatalabb férfi már eszméletlenül feküdt a földön. A nyugdíjas ezután egy kötéllel a kocsijához kötötte az ájult férfit, de előtte még kétszer áthajtott a fején. Ezt követően 2 kilométeren keresztül vonszolta egy földes úton, majd az erdőben egy mocsárba hajította a testét. A brutális gyilkosság részleteit az Origo is megírta az egyik korábbi cikkében, amit ide kattintva tud elolvasni!