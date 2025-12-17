Így reagált a családja Mackenzie Michalski feltételezett gyilkosának szavaira

Először állt bíróság elé az az ír férfi, akit az amerikai turista, Mackenzie Michalski meggyilkolásával vádolnak. A gyilkosság ügye az egész országot megrázta, most pedig a tárgyalóteremben kellett szembesülniük a történtekkel a fiatal nő hozzátartozóinak. A család lelkileg teljesen összetört, nyilatkoztak a Borsnak.

A gyilkosság vádlottja minden felelősséget az áldozatára szeretett volna hárítani

Fotó: Bors

Mindenkit ledöbbentettek a gyilkosság részletei

Mint ismert, Mackenzie Michalski tavaly novemberben tűnt el Budapesten. Bár fél város őt kereste, másnap már csak a holttestét találták meg. A nyomozás során kiderült: a fiatal, amerikai ápolónőt brutálisan meggyilkolták, és a gyanú szerint azzal az ír férfival, M. L. T.-vel került végzetes kapcsolatba, akit azon az estén egy belvárosi szórakozóhelyen ismert meg.

A vádirat szerint a nő felment a férfi bérelt lakására, ahol intim viszonyba kerültek.

A tragédia eközben történt: az ügyészség álláspontja szerint a férfi nadrágszíjjal hátrakötözte Mackenzie kezeit, megütötte és megharapta, majd olyan módon szorította le, hogy a fiatal nő megfulladt.

A férfi nem hívta ki a mentőket, egészen mást tett. Fotókat és videókat készített az élettelen áldozatáról, akinek a holttestét egy bőröndbe tette, és a Balaton közelében próbálta elrejteni. M. L. T. már az első tárgyalásán is azt állította, hogy nem szándékos emberölés történt. Most ismét ezt hajgogatta.

Minden, ami történt, a lány kérésére történt. Ami történt, baleset volt"

– mondta a bíróságon.

A tárgyalóteremben ült Mackenzie családja is: édesanyja Jill, édesapja Bill és öccse, Nicolas az Amerikai Egyesült Államokból érkeztek, hogy szembenézzenek a gyilkosság vádlottjával. Erre azonban nem került sor: a férfi rájuk sem nézett.

Nem néztünk a szemébe, mert ő ránk sem nézett"

– mondta Nicolas a tárgyalás után.

A család határozottan visszautasította a férfi szavait. Szerintük az elhangzott vallomás nemcsak valótlan, hanem megalázó és súlyosan áldozathibáztató is.

Ez egy áldozathibáztatási stratégia volt, ami teljesen valótlan"

– hangsúlyozta Jill és Nicolas.

A gyászoló édesanya is összetörten beszélt arról, hogy azóta egy rémálom az életük.

Még egy év után sem tudjuk elhinni, hogy ez megtörtént. Ő volt az egyetlen lányom"

– mondta.