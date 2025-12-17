Így reagált a családja Mackenzie Michalski feltételezett gyilkosának szavaira

Először állt bíróság elé az az ír férfi, akit az amerikai turista, Mackenzie Michalski meggyilkolásával vádolnak. A gyilkosság ügye az egész országot megrázta, most pedig a tárgyalóteremben kellett szembesülniük a történtekkel a fiatal nő hozzátartozóinak. A család lelkileg teljesen összetört, nyilatkoztak a Borsnak.
Mindenkit ledöbbentettek a gyilkosság részletei
Mint ismert, Mackenzie Michalski tavaly novemberben tűnt el Budapesten. Bár fél város őt kereste, másnap már csak a holttestét találták meg. A nyomozás során kiderült: a fiatal, amerikai ápolónőt brutálisan meggyilkolták, és a gyanú szerint azzal az ír férfival, M. L. T.-vel került végzetes kapcsolatba, akit azon az estén egy belvárosi szórakozóhelyen ismert meg.
A vádirat szerint a nő felment a férfi bérelt lakására, ahol intim viszonyba kerültek.
A tragédia eközben történt: az ügyészség álláspontja szerint a férfi nadrágszíjjal hátrakötözte Mackenzie kezeit, megütötte és megharapta, majd olyan módon szorította le, hogy a fiatal nő megfulladt.
A férfi nem hívta ki a mentőket, egészen mást tett. Fotókat és videókat készített az élettelen áldozatáról, akinek a holttestét egy bőröndbe tette, és a Balaton közelében próbálta elrejteni. M. L. T. már az első tárgyalásán is azt állította, hogy nem szándékos emberölés történt. Most ismét ezt hajgogatta.
Minden, ami történt, a lány kérésére történt. Ami történt, baleset volt"
– mondta a bíróságon.
A tárgyalóteremben ült Mackenzie családja is: édesanyja Jill, édesapja Bill és öccse, Nicolas az Amerikai Egyesült Államokból érkeztek, hogy szembenézzenek a gyilkosság vádlottjával. Erre azonban nem került sor: a férfi rájuk sem nézett.
Nem néztünk a szemébe, mert ő ránk sem nézett"
– mondta Nicolas a tárgyalás után.
A család határozottan visszautasította a férfi szavait. Szerintük az elhangzott vallomás nemcsak valótlan, hanem megalázó és súlyosan áldozathibáztató is.
Ez egy áldozathibáztatási stratégia volt, ami teljesen valótlan"
– hangsúlyozta Jill és Nicolas.
A gyászoló édesanya is összetörten beszélt arról, hogy azóta egy rémálom az életük.
Még egy év után sem tudjuk elhinni, hogy ez megtörtént. Ő volt az egyetlen lányom"
– mondta.
Nicolas számára a veszteség feldolgozhatatlan.
Ő volt az egyetlen testvérem. Már nincs többé. Soha nem fogom feldolgozni"
– jelentette ki.
A család és ismerőseik ruháján kék szalag volt, amely Mackenzie kedvenc színére emlékeztetett. A hozzátartozók a tárgyalás előtti napon a Szabadság téren gyertyagyújtással emlékeztek meg az áldozatról. Az ügyészség 12 év börtönbüntetést ajánlott fel a vádlottnak, ezt azonban az ír férfi nem fogadta el. Az eljárás februárban folytatódik.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.