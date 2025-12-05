Senki sem hitte el, hogy a barátnője kiugrott a 10. emeletről

A Győri Törvényszék elsőfokú ítéletében 18 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte azt a férfit, aki egy vita után kilökte barátnőjét egy győri panelház tizedik emeleti ablakán. A bíróság azzal is súlyosbította a döntést, hogy a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra a kiszabott büntetés letöltése alatt, ezzel is hangsúlyozva a gyilkosság súlyosságát. A Törvényszék beszámította a szabadságvesztésbe az előzetes letartóztatásban töltött időt – írta a Kisalföld.hu.

Nem ismerte be a gyilkosságot, szerinte a nő kiugrott

Borzalmakat élhetett át a gyilkosság elött

A Győri Törvényszék elsőfokon 18 év fegyházbüntetésre ítélt egy férfit, amiért különös kegyetlenséggel elkövetett emberölést követett el. A vádlott 2023 januárjában egy veszekedés során, a családtagok szeme láttára kilökte barátnőjét a tizedik emeleti lakás ablakán.

A lány másodpercekig küzdött az életéért az ablakban kapaszkodva, de végül 30 métert zuhanva a helyszínen meghalt. A bíróság szerint az áldozat a zuhanás elkerülhetetlenségével szembesülve kegyetlen gyötrelmet élt át.

Súlyosbító körülmény volt a vádlott visszaeső természete és az, hogy feltételes szabadság hatálya alatt követte el a bűncselekményt. Az ítélet ellen a vádlott és védője felmentésért és enyhítésért fellebbezett.

