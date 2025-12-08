„Iskolát is gyújtott fel korábban” – megszólalt a gyilkos barátja

A januári Budapesten elkövetett gyilkosság, amelyben egy kétgyermekes japán édesanya életét vesztette, az egész országot megrázta. A tragédia ráadásul újabb kérdéseket vetett fel a hatósági mulasztásokkal kapcsolatban, hiszen a nő korábban többször is kért segítséget a rendőrségtől volt férje fenyegetései miatt – írt a Blikk.

A gyilkosság előre kitervelt volt

Fotó: Police.hu

Az elkövető amerikai állampolgárként született, feleségével pedig Brazíliába költöztek, később pedig gyerekeikkel Budapesten telepedtek le, ám sajnos kapcsolatuk tönkre ment.

A gyilkosság előzményei

A feleség a budapesti lakásban maradt a két gyermekkel, a férfi pedig egyre erőteljesebben és sűrűbben kezdte őt zaklatni. A baráti társaságban is feltűnt, hogy David, a későbbi elkövető, időnként halállistákat írt, hogy melyek azok a személyek, akikkel végezni kíván

és ezen a listán a saját szülei is szerepeltek.

David egyik ismerőse is részese a ügynek, hiszen a rendőrségen ő is vallomást tett, majd így nyilatkozott:

"Mindig is furcsa férfinek tűnt, aki kissé kényszeresen próbált beilleszkedni a társaságunkba. Úgy tudjuk, David azért hagyta el Amerikát, mert ott is ült már börtönben: korábban felgyújtotta az iskolát, ahová gyerekként járt. A gyilkosság után egy nappal üzentem Davidnek, mégpedig teljesen véletlenül, mert régóta nem hallottam felőle, s érdeklődtem, mi van vele. Azt válaszolta, hogy Budapesten van, de nagy baj történt, kiégett a lakás, a felesége pedig bennégett. Épp akkor engedték ki a rendőrségről, ahol meghallgatták, és azt mondta, most megy a gyerekeiért, hogy Amszterdamba vigye őket."

A válás után már egy új, kínai származású nővel mutatkozott az elkövető, akit új feleségeként mutatott be társaságának. Ő az egyetlen, aki a mai napig hisz a férfi ártatlanságában és látogatja őt a börtönben. David gyerekei a nagyszülőkhöz kerültek, akik a történtek óta egyáltalán nem hajlandók kapcsolatba lépni vele.