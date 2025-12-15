Közel akarta tartani magához az áldozata holttestét a kaposvári gyilkos

Gyilkosságba torkollt egy erőszakos bűncselekmény Kaposváron. Az ügyben a Kaposvári Törvényszék hozott ítéletet azzal a férfival szemben, aki egy korábbi konfliktus után halálra verte egy nőismerősét, majd a holttestét az udvarán elásta. Az ügy részleteit másodfokon a Pécsi Ítélőtábla ismertette – írta a Bama.hu.

A gyilkosság helyszínén évekkel később találták meg az elásott holttestet a nyomozók

A férfi és az áldozat évek óta ismerték egymást. A nő időről időre felbukkant a férfi házánál, hol pénzt kért, hol inni ment, máskor a ruháit mosta ki. A kapcsolatuk azonban már korábban is átlépte a normalitás határait. 2021-ben a férfi két alkalommal is bántalmazta a nőt, egyik esetben olyan súlyosan, hogy életveszélyes állapotba került. Ezek miatt 2024-ben felfüggesztett börtönbüntetést kapott.

Gyilkosság lett a viharos kapcsolat vége

A későbbi tragédiát az előző ügyek miatti harag előzte meg. A férfi a nőt okolta azért, hogy büntetőeljárás indult ellene, és ezt nem is rejtette véka alá. 2022 májusában az áldozat ismét megjelent az ingatlannál, pénzt kérve. A találkozást követő vita gyorsan elfajult: sértegetések, és lökdösődés következett, miközben a férfi azt követelte, hogy a nő hagyja el az udvart.

Amikor a nő nem volt hajlandó elmenni, a vádlott ököllel arcon ütötte. Az ütés után a nő egy kerítés vascsövének esett, majd összeesett és elvesztette az eszméletét. A férfi még próbálta megszólítani, de a nő már nem reagált. A fejét ért sérülések miatt a helyszínen meghalt.

A történet itt sem ért véget, ugyanis a gyilkos a holttestet az udvaron ásta el. Áldozatának földi maradványait csak évekkel később, 2025. január 15-én találták meg a nyomozók egy helyszíni szemle során.

Az ügy a Kaposvári Törvényszéken zárult le, ahol a férfi elismerte tettét, és lemondott a tárgyalás jogáról. A bíróság halált okozó testi sértés miatt négy év börtönbüntetést és öt év közügyektől eltiltást szabott ki.

A védelem enyhítést, az ügyészség súlyosítást indítványozott volna, mivel azonban a beismerést a bíróság elfogadta, az ítélet érdemi része nem volt tovább támadható.

