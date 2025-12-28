Eltévedt golyó fúródott az anya testébe, aki háza teraszán ringatta gyermekét

Tragédiába torkollott egy karácsonyi céllövészet Oklahoma államban. Egy 33 éves férfit gondatlanságból elkövetett gyilkossággal vádolnak, miután a hátsó udvarában, karácsonykor leadott, célzott lövése halálosan megsebesített egy asszonyt, aki egy kilométerrel arrébb az otthona verandáján ülve ringatta gyermekét – írta a Fox News.com.

A rendőrség szerint a gyilkosság céllövészet során leadott lövés következménye volt

Fotó: iStock.com/illusztráció

Karácsony napján történt a gyilkosság

A hatóságok szerint Cody Adams karácsony napján, december 25-én délután újonnan vásárolt Glock típusú, 45-ös kaliberű kézifegyverével gyakorolt saját telkén, megfelelő golyófogó nélkül. Az egyik lövedék elhagyta az ingatlan területét, és eltalálta a közelben tartózkodó Sandra Phelpset, aki családja körében, karjában egy gyermekkel ült a háza előtti verandán.

Tanúk szerint a lövöldözés több percen át tartott, Phelps pedig nem sokkal a sérülés előtt megjegyezte, hogy valaki új fegyvert kaphatott karácsonyra. A nő a találat után összeesett, életét már nem lehetett megmenteni.

A nyomozás során kiderült, hogy Adams telkén semmi nem akadályozta volna meg a lövedékek továbbhaladását. A rendőrök hüvelyeket és egy törött kerámialap darabját is megtalálták, amely feltételezések szerint eltéríthette a lövedék röppályáját.

A férfi a hatóságoknak elmondta, hogy megbánta a történteket, és láthatóan megrendült, amikor szembesítették azzal, hogy a halálos lövés tőle származott. Adams pénteken bíróság elé állt, majd 100 ezer dolláros, közel 33 millió forintos óvadék ellenében szabadlábra helyezték.

